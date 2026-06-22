Baumer hhs ha festeggiato i 40 anni di attività

Lo scorso 12 giugno Baumer hhs ha festeggiato nella sua sede principale di Krefeld (D) quattro decenni di innovazione nelle tecnologie di incollaggio, che hanno contribuito all’evoluzione di questi processi nell’industria dell’imballaggio. Le tecnologie Baumer hhs hanno accompagnato la trasformazione delle linee produttive da semplici sistemi di applicazione a piattaforme intelligenti in grado di controllare in tempo reale parametri critici continuando a investire nello sviluppo di teste applicatrici ad alte prestazioni. Tutto questo in linea con la strategia di sostenibilità di baumer hhs, basata su tre semplici concetti “Retink. Renew. Recycle.

Nella sua presentazione Percy Dengles, managing director di baumer hhs ha ricordato il progetto SUGRA (Sustainable Gluing with Renewable Adhesives) per migliorare l’utilizzo industriale di adesivi bio-based a base di amido. Ma per l’azienda efficienza e sostenibilità sono integrati: il nuovo sistema Xmelt, i tubi DF e le nuove teste applicatrici sono stati presentati come strumenti per ridurre energia, adesivo e sprechi produttivi.

L’azienda è orientata a vendere soluzioni e risultati di processo, perché quando il cliente sceglie Baumer hhs non acquista una macchina o una testa applicatrice, ma un miglioramento misurabile delle prestazioni della sua linea produttiva. Una scatola incollata male può essere scartata in produzione, o aprirsi durante il trasporto e quindi causare reclami: se consideriamo una linea ad elevata produttività anche piccoli miglioramenti nell’applicazione dell‘adesivo possono realizzare un salto di qualità e di precisione con ricadute economiche importanti.

Ad accogliere i presenti alla festa per l’anniversario sono stati Percy Dengler e Oliver Vietze, CEO a Chairman del gruppo Baumer. I Connection Days, che si sono svolti il 10 e 11 giugno hanno riunito filiali, aziende partner e la rete di vendita globale: un evento che ha sottolineato la forte collaborazione tra sedi e partner, come ci ha confermato Andreas Metzger, General Manager presso Baumer hhs Italia. Queste due giornate sono quindi culminate con la bellissima serata celebrativa per il 40° anniversario di Baumer hhs, che si è rivelata un’occasione per rafforzare lo spirito di cooperazione strategica internazionale in vista delle sfide future.

Dopo la visita allo stabilimento produttivo di Krefeld di una cosa siamo certi: l’obiettivo di Baumer hhs è permettere ai clienti di produrre nel miglior modo possibile, potremmo quasi dire che Baumer hhs non vende solo macchine ma veri e propri risultati industriali.