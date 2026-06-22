Il 12 e 13 giugno 2026 si è tenuto a Pesaro il 45° Convegno Nazionale GIFASP – Gruppo di specializzazione di Assografici che riunisce i fabbricanti di astucci e scatole pieghevoli in cartoncino – alla presenza di circa ottanta partecipanti provenienti dalle aziende associate. L’evento, incentrato sul tema del capitale umano nell’industria cartotecnica, si è rivelato per il Gruppo un incontro ricco di ispirazione, confronto e condivisione, nel segno del valore delle persone e dell’innovazione.

Quest’anno il Convegno è stato anticipato dalla visita allo stabilimento dell’azienda associata Box Marche, una realtà cartotecnica che quotidianamente mostra come passione, energia e attenzione al capitale umano possano tradursi in un modello di eccellenza imprenditoriale.

Dopo gli indirizzi di saluto del Presidente GIFASP Alberto Luca e i saluti istituzionali del Presidente di Assografici Carlo Montedoro, i lavori pubblici del Convegno sono stati aperti il pomeriggio di venerdì 12 giugno con la relazione di Silvia D’Angelo, People & Career Director di MAW, che ha approfondito i principali trend del mercato del lavoro giovanile, le aspettative emergenti dei candidati e le strategie più efficaci per attrarre e coinvolgere nuovi talenti nel settore cartotecnico.

Successivamente, ha avuto luogo una tavola rotonda, moderata dal caporedattore di Converting Magazine Raffele Angelillo, sul tema delle risorse umane e politiche innovative, che ha visto la partecipazione di Francesco Bernardi, Founder di Blumantra, Maria Serena Chiucchi, Delegata del Rettore a Comunità Universitaria e valori condivisi dell’Università Politecnica delle Marche, Adrienne Eich, Head of HR Business Unit Services & Performance di Bobst e Gabriele Molari, Chief Technology & Marketing Officer di Palladio Group, i quali, con competenze perfettamente complementari, hanno dialogato con la platea portando all’interno della discussione i propri punti di vista e le proprie esperienze su come trasformare l’organizzazione aziendale per accogliere, motivare e far crescere le persone.

Nella mattinata di sabato 13 giugno si è tenuta l’Assemblea privata dei Soci cartotecnici. La conclusione del Convegno è stata poi affidata ad un workshop dinamico, organizzato e gestito da Luca Quaratino e Pietro Tebaldi, rispettivamente Organizational Behaviour e Organizational Psychologist di Wyde, i quali hanno stimolato e coinvolto la platea con una riflessione su leadership, motivazione e lavoro nell’epoca del mix generazionale e di convivenza tra generazioni diverse dentro le imprese. Nello specifico, si è discusso di aspettative, appartenenza, engagement, partendo da un quesito di fondo, ovvero come creare contesti capaci di accogliere sensibilità, bisogni e modi di stare al lavoro diversi, senza perdere coesione e direzione.