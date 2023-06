Con interesse abbiamo seguito un interessante “dietro le quinte” presso Ambientha, con sede a Cerro Maggiore (MI), che propone un catalogo di prodotti stampati con inchiostri ecologici e tagliati su misura, ideali per qualsiasi ambiente, dalla casa all’ufficio a un’azienda o uno studio professionale. Queste carte sono talmente belle che grazie ad esse le pareti prendono vita creando atmosfere uniche. Una volta scelta la carta da parati che vogliamo acquistare è sufficiente inserire la metratura e il gioco è fatto. Tutto questo è possibile grazie al loro sito di facile intuizione e alla presenza di tutorial e un’assistenza attenta ai bisogni del cliente.

Ambientha è un progetto giovane, nato pochi anni fa, dall’idea di Maurizio e Alessandra Nazzari, padre e figlia uniti dalla passione per il design, ma non solo: l’intento era quello di offrire soluzioni decorative di alto profilo, realizzate con cura artigianale e totalmente personalizzabili. Per poter sviluppare il progetto è stata importante l’unione di competenze nella grafica e comunicazione e l’esperienza di CIP, società di Laura Garoglio, madre di Alessandra, che fin dagli anni ‘60 opera nella produzione di decorazioni grafiche per eventi, showroom, mostre e musei.

Ambientha ha partecipato alla Milano Design Week all’interno della rassegna di Tortona Design Week presso Decor Lab a Milano. In questa occasione Ambientha ha presentato la collezione Colpo di scena – Unpredictable Wallpaper Collection 2023, un caleidoscopio di proposte creative per la decorazione di interni dove ispirazione, libertà, sogno, sono i caratteri distintivi.

Tutta la collezione è realizzata in stampa digitale grazie all’innovativa tecnologia di Colorado 1650 UVgel di Canon. Stabilità, velocità e versatilità contraddistinguono la produzione di Ambientha: ogni rivestimento è unico e risponde alle richieste estetiche e tecniche di ciascun progetto. La personalizzazione, come ricorda Canon, è il nuovo standard della decorazione murale: un mercato globale dalle immense opportunità e in forte espansione.

Inoltre la tecnologia UVgel di “stampa e polimerizzazione” è esclusiva e gli inchiostri gel ad asciugatura istantanea sono polimerizzati con luci UV LED. Il vantaggio di un gel rispetto a un liquido è che è possibile depositare più inchiostro in meno passaggi, senza che l’inchiostro venga assorbito dentro il supporto. Il risultato è una stampa nitidissima con una gamma cromatica superiore. La stampa è inodore ed estremamente durevole.