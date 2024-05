L’industria italiana del cartone ondulato si è riunita a Trieste il 10 e 11 maggio scorso per il meeting annuale di GIFCO: una due giorni per fare il punto sullo stato dell’arte del settore. Durante la tavola rotonda del sabato sono state approfondite le sfide che l’impatto dell’intelligenza artificiale avrà nell’industria e nella società.

Fausto Ferretti, Presidente di GIFCO (Gruppo Italiano Fabbricanti Cartone Ondulato), ha commentato i dati del comparto italiano del cartone ondulato a margine del meeting annuale che, quest’anno a Trieste presso il Savoia Excelsior Palace, ha riunito le principali imprese del settore per fare il punto sulle attività dell’ultimo anno.

Con 7,7 miliardi di metri quadri prodotti nel 2023 quello del cartone ondulato si conferma un comparto stabile e in salute, collocando l’Italia ai vertici europei per produzione (il nostro Paese è secondo solo alla Germania). In peso parliamo di 4,1 milioni di tonnellate di cartone ondulato prodotto in Italia, fra fogli e scatole da imballaggio.

A fare da traino al settore è il food (ortofrutta, prodotti freschi e lavorati, bevande, pesci, carni e polli), segmento in cui il cartone ondulato rappresenta l’imballaggio principale, con una quota cresciuta ancora nell’ultimo anno e attestata al 62,6% del mercato.

Dopo l’intervento del Presidente di GIFCO si è parlato dello stato tecnologico del settore declinato nei concetti di controllo qualità del processo produttivo con Ronald van de Ven di Valmet, di automazione dei magazzini con Riccardo Ferretto di Wipro Ferretto e di digitalizzazione con Marvin Moehle di Mondi. Marco Eikelenboom, Presidente di Cepi, ha fatto una panoramica sul mercato internazionale ed europeo delle carte per ondulatore e, infine, si è parlato del Regolamento europeo sugli imballaggi (PPWR), e dei risultati ottenuti dopo quasi due anni di attività di advocacy, con Eleni Despotou, direttore generale di Fefco.

Gli “stati generali” del cartone ondulato sono proseguiti nella mattinata di sabato 11 maggio con una tavola rotonda sul tema dell’intelligenza artificiale e del suo impatto nell’industria e nella società – moderata da Enrico Pagliarini di Radio 24 – a cui hanno partecipato Antonio D’Ortenzio, Senior Manager Solutions Architecture di Amazon Web Services, Stefano Linari, Chairman & CEO di Alleantia, David Orban, Managing Advisor di Beyond Enterprizes, Daniele Panfilo, CEO e co-founder di Aindo.