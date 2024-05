Asahi Photoproducts ha ricevuto da Flexographic Technical Association (FTA) il prestigioso Sustainability Excellence Award per le lastre flessografiche CleanPrint AFP™-R Reduced Solvent.

“Siamo onorati di ricevere questo prestigioso Sustainability Award! Le lastre AFP™-R sono un passo avanti lungo la strada verso Solvent ZERO, che è la nostra filosofia per contribuire alla migliorata sostenibilità per l’industria della stampa e dell’imballaggio, eliminando la produzione di lastre processate con VOC e riducendo sia il consumo energetico che i tempi di commercializzazione, grazie a ridotti tempi di lavaggio e di asciugatura. Siamo ansiosi di continuare a creare nuovi prodotti e soluzioni che possano aiutare i nostri clienti a migrare verso una soluzione ecologicamente equilibrata come le nostre lastre AWP™ processate ad acqua o AFP™-R CleanPrint, che si basano sulla nostra cultura unica dello sviluppo dei polimeri”, ha affermato Aki Kato, Executive, Senior General Manager della Divisione Photoproducts.

La lastra AFP™-R è una lastra processabile a solvente con un impatto ambientale ridotto e una migliore produttività in pre-stampa e stampa. Permetti di risparmiare fino al 30% di solvente ed è più veloce del 50% nella produzione di lastre, risparmiando tempo ed energia. Si tratta di un altro traguardo nel percorso di sostenibilità di Asahi, che rafforza il suo impegno a migliorare continuamente lo sviluppo dei prodotti in equilibrio con l’ambiente. Si tratta di una lastra flessografica dura per imballaggi flessibili, etichette e carta di alta qualità, che presenta diversi miglioramenti rispetto a una lastra standard processata a solvente. È anche un passo avanti verso Solvent ZERO per circa il 70% delle attività produttive di lastre flessografiche che utilizzano ancora processori tradizionali , ma che vorrebbero ridurre l’uso di solventi senza la necessità di ulteriori investimenti in attrezzature.

Le lastre CleanPrint di Asahi Photoproducts sono state appositamente progettate dagli ingegneri chimici di Asahi per trasferire tutto l’inchiostro al supporto stampa, riducendo i tempi di avviamento, lo spreco di inchiostro e i fermi macchina per la pulizia delle lastre, offrendo al contempo una qualità eccezionalmente uniforme.

Per ulteriori informazioni sul percorso di Asahi verso la neutralità carbonica, scarica un white paper gratuito qui.