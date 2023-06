NEOS pronta per gli UV-Days del Gruppo IST METZ

Dopo la recente partecipazione a Metpack e Ligna 2023, un nuovo e importante appuntamento internazionale per NEOS è alle porte. Cogliendo l’invito di IST INTECH, uno dei suoi fornitori di lampade UV LED e organizzatore dell’evento, NEOS parteciperà all’undicesima edizione degli IST UV-Days, iniziativa in programma dal 4 al 6 luglio 2023 a Nürtingen, in Germania.

In qualità di leader a livello mondiale di tecnologia di polimerizzazione UV all’avanguardia per le arti grafiche e le applicazioni industriali che utilizzano luce ultravioletta (UV), il Gruppo IST METZ ha creduto in questo evento sin dalle sue origini e l’ha supportato fino a farlo diventare un appuntamento di assoluto rilievo internazionale dedicato alle tecnologie UV ARC e UV LED. Nata nel 2002, infatti, la manifestazione si è evoluta nel corso degli anni, coinvolgendo visitatori da tutto il mondo interessati a trovare un’occasione di incontro e di scambio attraverso presentazioni, workshop e dimostrazioni. Questa edizione ospiterà 55 espositori, tra cui spicca per la prima volta NEOS con le sue stampanti inkjet a uso industriale. All’open house sono attesi più di un migliaio di visitatori provenienti da ben 41 Paesi.

NEOS e il suo team saranno, infatti, presenti con due soluzioni all’avanguardia, già presentate nei mesi scorsi in occasione di Ligna e Metpack: la Fighter F-BELT e la Bombardier B-BELT.

L’azienda italiana è entusiasta di poter mostrare a un nuovo pubblico il suo indiscutibile bagaglio di esperienza nello sviluppo, progettazione e realizzazione di stampanti digitali inkjet adattabili a molteplici esigenze produttive e rese ancor più performanti dall’utilizzo di inchiostri totalmente tailor made e da un sistema di visione integrato per la compensazione degli ugelli persi e il controllo del banding in modo rapido e puntuale.

Un lavoro di ricerca continua che verrà messo in risalto anche con approfondimenti dedicati al sistema di gestione del colore unico di NEOS e all’insieme di strumenti software creati per garantire uniformità di cromia tra i diversi dispositivi.

In occasione dell’open house, i fari saranno puntati sulla Neos Fighter F-BELT. Compatibile con inchiostri UV LED e a Base Acqua e con un’ampia gamma di accessori per l’asciugatura e la reticolazione degli inchiostri e dei trattamenti superficiali, la Neos Fighter è una macchina da stampa digitale di altissima qualità, con velocità fino a 120 m/min e configurazioni fino a 12 slot colore / pinning. Ideale per materiali rigidi o semirigidi con spessore fino a 50 mm in virtù del trasporto di tipo nastro aspirato, la macchina assicura la massima flessibilità possibile, ultra-affidabilità, tempi di preparazione alla stampa ridotti con possibilità di accodare diversi progetti contemporaneamente ed eseguirli in sequenza. Questa particolare tipologia di stampante è in grado di soddisfare diverse applicazioni su stampa di metalli, superfici in plastica nell’industria del décor, stampa di libri, advertising e tanto altro, riuscendo a lavorare su molteplici supporti quali film plastici, pannelli melaminici, alluminio, carta e legno.

L’altra soluzione in mostra, il modulo di Bombardier B-BELT, è caratterizzato da flessibilità, qualità, velocità e modularità. Grazie all’utilizzo delle più moderne testine di stampa con software ed elettronica dedicati, tutti made in NEOS, garantisce ottima qualità di stampa. Con una velocità di produzione fino a 120 m/min (con possibilità di aumentare a 150); offre fronti di stampa da 600 a 2250 mm e una risoluzione da 600DPI a 1200DPI.

Due soluzioni entrambe estremamente versatili, installabili in diverse linee produttive grazie ad un team iper-specializzato e abituato a progettare tenendo conto di ogni esigenza e ogni dispositivo. Un approccio customizzato e l’alto livello tecnologico degno delle più moderne linee produttive, consentirà all’azienda, con sede a Modena, di distinguersi nel panorama internazionale per la qualità dei suoi prodotti e per i vantaggi del digitale in termini di flessibilità di utilizzo, risparmio di energia, materiale e di tempo, caratteristiche esaltate al massimo in tutte le soluzioni tecnologiche di NEOS. Inoltre, non mancheranno momenti dedicati al focus dell’open house e quindi al sistema di polimerizzazione UV LED di IST INTECH, le cui caratteristiche sono state accentuate e valorizzate dal team NEOS nell’integrazione con la tecnologia di stampa NEOS.