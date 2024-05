Miraclon e BOBST consolidano la partnership strategica

Miraclon e BOBST hanno rafforzato la loro partnership strategica e Miraclon, nel nuovo Competence Center di BOBST in Atlanta, è indicata come partner per la tecnologia delle lastre. Il centro dispone di un FLEXCEL NX System e di una FLEXCEL NX Ultra Processing Solution che supportano l’obiettivo di BOBST di produrre lastre in grado di massimizzare le prestazioni delle macchine da stampa.

“Collaboriamo a stretto contatto con BOBST sin dall’avvio della nostra partnership in Europa, più di otto anni fa. I visitatori del Bobst Bielefeld Demo Center in Germania possono vedere in azione le lastre FLEXCEL NX dal 2019, quando abbiamo installato un FLEXCEL NX System. Le nostre relazioni strategiche sottolineano l’impegno di entrambe le aziende per permettere ai nostri clienti e partner di conseguire i loro obiettivi in materia di efficienza, sostenibilità e qualità utilizzando alcune delle migliori tecnologie e competenze del settore”, ha detto Emma Weston, Chief Marketing Officer di Miraclon.

Il BOBST Competence Center sarà inoltre utilizzato da Miraclon per prove di stampa e dimostrazioni in fase di stampa, offrendo a stampatori e negozi commerciali in Nord e Sud America l’opportunità di vedere di persona la produttività della macchina e i risparmi garantiti dalla FLEXCEL NX Technology. La partnership tra Miraclon e BOBST porterà anche a organizzare congiuntamente eventi di settore per promuovere una tecnologia che consente la stampa efficiente di imballaggi.

“La partnership di lunga data con Miraclon sostiene la nostra visione volta a definire il futuro del settore del packaging. Con la sostenibilità sempre al centro dell’attenzione di clienti e brand owner, la partnership rende esplicito il modo in cui la nostra collaborazione massimizza il loro investimento e li aiuta a liberare nuove potenzialità in sala stampa”, ha concluso Emilio Corti, Business Director regionale, Americhe, di BOBST