Il Gruppo Saica ha aumentato le proprie quote di partecipazione in LIC Packaging, diventando il maggiore azionista dell’azienda. LIC Packaging che si trova in provincia di Brescia, ha un fatturato di 120 milioni di euro nel 2023 e dà lavoro diretto a 351 persone. La famiglia Bertoldo resterà nella gestione dell’azienda.

Saica aveva già acquisito nel 2001 una quota di minoranza della società, e questa azione aveva consentito a LIC Packaging di espandere le proprie strutture e di affacciarsi al mercato internazionale.

“Questa operazione rappresenta un passo avanti in quanto ci consente di espandere la nostra presenza nei mercati del sud Europa per il cartone ondulato, acquisendo una quota di maggioranza dello stabilimento in Italia. È una grande opportunità per aumentare la proposta di valore di Saica relativamente a soluzioni di imballaggio sostenibili per i nostri clienti”, ha affermato Ramón Alejandro, presidente del Gruppo Saica. Una delle priorità strategiche di Saica per il 2025 è focalizzata sulla crescita sostenibile, sviluppando il suo modello di business in tutta Europa.

“È giunto il momento di continuare a crescere come gruppo internazionale e abbiamo trovato in Saica il partner ideale. Siamo certi che questa partnership confermerà il nostro successo e ci permetterà di affrontare le sfide future con maggiore determinazione ed efficienza”, ha affermato Piero Bertoldo, presidente di LIC Packaging e rappresentante della famiglia Bertoldo.

Il Gruppo Saica

Il Gruppo Saica è una delle aziende leader in Europa nella produzione di carta riciclata per cartone ondulato, con una capacità produttiva annua di 3,3 milioni di tonnellate di carta riciclata per cartone ondulato. Con più di 10.000 dipendenti e presenza in Spagna, Francia, Italia, Portogallo, Regno Unito, Irlanda, Turchia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Stati Uniti e Polonia, il Gruppo Saica ha quattro linee di business: produzione di carta riciclata per cartone ondulato (Saica Paper), gestione dei rifiuti e servizi ambientali (Saica Natur), produzione di imballaggi in cartone ondulato (Saica Pack) e imballaggi flessibili (Saica Flex). Il fatturato del gruppo è pari a 3,620 milioni di euro (fatturato consolidato al 31 dicembre 2023).

LIC Packaging

Lic Packaging è un’azienda a conduzione familiare fondata dalla famiglia Bertoldo nel 1952. Da oltre 70 anni studia, ricerca, progetta e industrializza soluzioni per imballaggi e display per il confezionamento, il trasporto, l’esposizione e il contatto diretto con gli alimenti, utilizzando tecnologie di ultima generazione. Ha sede in Lombardia, nel nord Italia. Attualmente impiega 351 persone, e nel 2023 il fatturato è stato di 120 milioni di euro.