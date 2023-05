La nuova serie Arizona 1300 con tecnologia FLOW di Canon arricchisce l’ampia famiglia di stampanti flatbed Arizona e si rivolge agli stampatori con produzioni di medio volume per applicazioni nei mercati del retail, della cartellonistica, del design d’interni, del packaging e dell’industria.

La serie Arizona 1300 con tecnologia FLOW consente di realizzare applicazioni nitide e di elevato valore, grazie alle velocità di stampa variabili fino a 52,8 m²/ora. Sarà possibile produrre stampe accattivanti su supporti rigidi o flessibili di qualsiasi formato fino a 1,25 x 2,5 metri con Arizona GTF o 2,5 x 3,08 metri su Arizona XTF. Grazie alla tecnologia FLOW, modificare il formato dei supporti e dei pannelli è ora più veloce che mai. È pertanto la soluzione ideale per stampare molti lavori a bassa tiratura nel corso della giornata, facilitando la consegna di stampe di qualità commerciale con elevati livelli di produttività. Non essendoci settori di aspirazione, sono richiesti meno interventi di mascheratura e fissaggio dei supporti, con conseguente riduzione degli sforzi, dei tempi e dei costi.

Arricchita di nuove modalità di stampa, tra queste: Quality-Smooth, Production-Plus e Quality-Plus (disponibile per le configurazioni a 8 canali), che consentono di ottenere una gamma cromatica più ampia per creare applicazioni artistiche e fotografiche, utilizzando gli inchiostri ciano chiaro, magenta chiaro e bianco.

I nuovi modelli Arizona 1300 GTF e XTF integrano la pluripremiata tecnologia di stampa VariaDot di terza generazione che offre una riproduzione realistica delle immagini fotografiche e un uso più avanzato delle gocce d’inchiostro di diverse dimensioni nei vari colori, garantendo la più ampia scelta in termini di qualità e velocità. Gli stampatori possono offrire applicazioni di elevata qualità su una serie di supporti rigidi e flessibili, anche di forma irregolare, in modo più facile e produttivo.

“Dopo aver lanciato la prima stampante piana Arizona 17 anni fa, oggi ci presentiamo con una tecnologia di stampa flatbet leader a livello mondiale per supportare al meglio il segmento a medio volume in continua crescita e rispondere alla richiesta di tempi di esecuzione sempre più rapidi – e oggi ampliamo la serie Arizona 1300 con tecnologia FLOW. Questi nuovi modelli offrono la comprovata qualità e versatilità Arizona, e rendono la produzione più veloce e facile che mai, rafforzando la competitività dei nostri clienti”, ha detto Mathew Faulkner, EMEA Director, Marketing and Innovation, Wide Format Printing Group, Canon Europe.

La serie Arizona 1300 con tecnologia FLOW è disponibile immediatamente tramite i partner accreditati e le organizzazioni di vendita diretta Canon, mentre PRISMAelevate XL sarà disponibile per l’ordine e la consegna da luglio 2023.