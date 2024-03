A Fespa l’innovativa tecnologia CNC e per il taglio digitale di Kongsberg e MultiCam

Kongsberg Precision Cutting Systems (Kongsberg PCS) presenterà le proprie innovazioni per la finitura digitale alla prossima edizione di FESPA Global Print Expo: i produttori di insegne ed espositori potranno toccare con mano come è possibile migliorare la produttività e l’efficienza e ampliare la libertà creativa.

I visitatori dell’evento, in programma dal 19 al 22 marzo 2024 presso il RAI, principale polo fieristico di Amsterdam, scopriranno la potenza, le prestazioni e la versatilità dei tavoli da taglio Kongsberg e delle soluzioni CNC targate MultiCam, che consentono alle aziende del settore “sign and display” di ottimizzare i flussi di lavoro e automatizzare la produzione per dare impulso all’efficienza e alla creatività.

“Nel nostro spazio espositivo (stand A30, padiglione A1) dimostreremo la precisione e la potenza con cui i nostri sistemi eseguono taglio, cordonatura e finitura su una gamma completa di materiali”, commenta Frank Walter, Sales Director di Kongsberg PCS per l’area EMEA. “Metteremo in evidenza la velocità e la semplicità di produzione, nonché alcuni progetti all’avanguardia realizzati con le macchine C24 di Kongsberg e Apex3R di MultiCam”

Walter sottolinea inoltre che il tavolo Kongsberg C24 abbina potenza e velocità a movimenti utensili rapidi e precisi, per una produzione digitale di alta qualità anche a fronte di scadenze ravvicinate. “Nell’ambito dello speciale allestimento per FESPA, mostreremo come il robusto e affidabile tavolo C24 sia in grado di eseguire fresatura, scontorno, taglio dei profili, perforazione e incisione grazie all’unità di fresatura ad elevata potenza (HPMU)”, spiega Walter. “La HPMU è indicata per la fresatura ad alta velocità su una vasta gamma di materiali, tra cui PVC/PS espanso e compatto, acrilico, alluminio, materiale composito, pannello di fibra a media densità (MDF), legno ecc.

“Kongsberg C24 è inoltre dotato del nostro software iPC (i-cut Production Console), sviluppato appositamente per consentire agli utenti di sfruttare al meglio la potenza e la precisione delle attrezzature impiegate e trarre il massimo vantaggio dal proprio investimento”, aggiunge Walter. “Con iPC è possibile impostare flussi di produzione standard, creare progetti e layout semplici e gestire la produzione in modalità manuale o completamente automatizzata. Utensili quali l’alimentatore a bobina manuale offrono ulteriore efficienza, e nel corso di FESPA dimostreremo come tutto ciò contribuisca a incrementare la produttività delle aziende”.

Definire lo standard per la fresatura

Frank Walter rivela che i partecipanti a FESPA avranno anche la possibilità di assistere a dimostrazioni incentrate sull’eccezionale fresatrice CNC Apex3R, ammiraglia della linea di sistemi di fresatura e taglio CNC all’avanguardia di MultiCam.

“I visitatori potranno ammirare dal vivo la potenza e le funzionalità di una delle fresatrici CNC più versatili sul mercato, scoprendo inoltre come, grazie a innovazioni quali il dispositivo automatico di cambio utensili, gli operatori riescano ad alternare 11 utensili diversi con la massima rapidità”, spiega Walter. “Dimostreremo come Apex3R definisca lo standard per la fresatura con il suo equilibrio perfetto tra prestazioni e precisione. Presenteremo inoltre utensili come il coltello CNC completamente programmabile, con cui è possibile tagliare un’ampia gamma di materiali quali gomma, espanso, guarnizioni e tessuti”.

Apex3R è dotata di un mandrino che lavora a velocità compresa tra 4 e 13,3 HP e taglia vari materiali, tra cui plastica, alluminio, legno, espanso ad alta densità e materiali compositi.

“L’anno scorso abbiamo inaugurato il Customer Experience Center di MultiCam presso la nostra sede centrale in Belgio, e ora siamo entusiasti di portare Apex3R a FESPA 2024 e di dimostrare come possiamo dar vita ai progetti dei nostri clienti in modo del tutto semplice e veloce”, conclude Walter.

Per dimostrazioni relative a Kongsberg C24 e Apex3R di MultiCam, il team Kongsberg PCS sarà a disposizione dei visitatori presso lo stand A30, padiglione A1 a FESPA Global Print Expo, in programma a RAI Amsterdam dal 19 al 22 marzo 2024.