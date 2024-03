FESPA ha annunciato il programma della conferenza Personalisation Experience 2024 si terrà in contemporanea all’apertura dello spazio espositivo Personalisation Experience. Alla conferenza, che avrà luogo il 20 marzo 2024 presso il centro RAI Amsterdam, nei Paesi Bassi, i delegati potranno scoprire il potere della personalizzazione e perché è importante che i prodotti personalizzati vengano consegnati rapidamente.

La conferenza Personalisation Experience sarà nuovamente moderata dall’ambassador di FESPA per la personalizzazione Richard Askam. Richard è stato la forza trainante della campagna ShareACoke di Coca-Cola ed è stato coinvolto in modo importante nelle campagne di marketing di brand come Dove, Lynx, Marmite e Nutella.

Le sessioni confermate della conferenza, che si terranno in lingua inglese, includono:

Uno sguardo alla personalizzazione dal mondo della pubblicità. Questa sessione, riproposta a grande richiesta, vedrà il ritorno di Justin Cairns, Head of Production (Offline) presso Ogilvy, in primo piano, intervistato da Richard Askam. Insieme esploreranno argomenti come utilizzare con successo la personalizzazione nel settore della stampa per un pubblico apparentemente difficile da conquistare.

Approccio personalizzato per la prossima generazione di fan della NLF. Brett Gosper, CEO di NFL Europe, spiegherà come la sua organizzazione stia adottando un approccio personalizzato e inclusivo per incoraggiare i bambini ad avvicinarsi al football, lo sport considerato il punto di ingresso per le potenziali future stelle della NFL. Brett, in precedenza CEO di World Rugby, evidenzierà inoltre come, in un mondo sempre più frenetico e rumoroso, sia sempre più cruciale utilizzare tutte le soluzioni disponibili, compresa la personalizzazione, per attrarre la futura generazione di giocatori e tifosi.

L'IA porta la "personalizzazione totale" nel settore della stampa. Bernd Zipper, CEO di ZipCon Consulting, offrirà una panoramica sulle tendenze dell'intelligenza artificiale e sul perché la tecnologia sia destinata ad avere un impatto sulla personalizzazione nel settore della stampa.

Ulteriori relatori rappresentanti brand come Art Vision, Media Clip e PRINTFUL, nonché l’università di Aquisgrana, indagheranno altri argomenti come: la creazione di valore con la personalizzazione; l’allineamento di produttività e domanda; la comprensione del valore della libera espressione dei clienti; il modo in cui la personalizzazione ha il potere di rendere la moda più circolare e significativa a livello emotivo.

Una serie di conversazioni informali e sessioni di domande e risposte moderate da Richard Askam ed esperti del settore della stampa saranno altresì incluse nel programma

Il programma completo della conferenza Personalisation Experience è disponibile qui: https://www.personalisationexperience.com/2024-agenda.

Richard Askam, Ambassador di FESPA per la personalizzazione, ha commentato: “Sono davvero entusiasta del programma della conferenza di quest’anno. Si uniranno a noi diversi relatori che condividono una direzione di marcia chiaramente definita riguardo al tema della personalizzazione, per analizzare ciò che i professionisti della stampa devono fare per entusiasmare la prossima generazione di consumatori”.

Lo spazio espositivo esperienziale di Personalisation Experience, situato nella stessa sede di FESPA Global Print Expo, offrirà ai visitatori l’opportunità di vedere la ultime innovazioni tecnologiche e di software usate nella realizzazione di prodotti personalizzati e, allo stesso tempo, di stabilire contatti e condividere le conoscenze con professionisti con interessi affini. Un elemento chiave della fiera sarà la fabbrica intelligente di Personalise Make Wear, che mostra dal vivo il processo di produzione e personalizzazione end-to-end di abbigliamento e merchandise sportivo.

Duncan MacOwan, Direttore Marketing and Events di FESPA, ha aggiunto: “A causa del continuo progresso e dell’evoluzione delle soluzioni di stampa digitale, i clienti si aspettano sempre di più che i prodotti che acquistano siano personalizzati e che li raggiungano in tempi brevi. Inoltre, la personalizzazione crea un valore notevole per il cliente, dando in definitiva ai brand un vantaggio competitivo”.

“Sulla base del successo della conferenza inaugurale Personalisation Experience dello scorso anno, non vediamo l’ora di ospitare il programma completo 2024 ad Amsterdam e di accogliere una serie di esperti in diversi settori per condividere la loro esperienza. Speriamo di ispirare i delegati a compiere il prossimo passo verso la personalizzazione e, grazie all’accesso a una gamma di soluzioni tecnologiche nell’ambito della fiera Personalisation Experience e FESPA Global Print Expo, sono fiducioso che i visitatori torneranno a casa sentendosi preparati a espandere la propria offerta di personalizzazione”.

Per maggiori informazioni su Personalisation Experience 2024 e per registrarsi, visitare: https://www.personalisationexperience.com/