Assemblea d’autunno Gifasp

Lo scorso novembre si è svolta a Corinaldo/Fabriano l’assemblea Gifasp. Quest’anno i numerosi partecipanti sono stati ospiti di Boxmarche, nel suo stabilimento a Corinaldo. Tonino Dominici, che ha accolto tutti con grande entusiasmo, ha ricordato che Boxmarche rappresenta una tipica realtà aziendale marchigiana produttrice di imballaggi: dimensioni medio-piccole, con una naturale propensione a farsi carico dei bisogni della comunità locale e del territorio. Nel tempo si è creato un “sistema valoriale” che contraddistingue l’attività di Boxmarche: la direzione ha sempre dimostrato molta sensibilità ai temi dell’etica d’impresa e della responsabilità. All’interno la formazione, l’innovazione continua e il coinvolgimento del personale sono valori primari e i risultati sono evidenti visitando l’azienda: abbiamo visto la macchina da stampa KBA Rapida 145 per la produzione di imballaggi, abbiamo parlato con molti lavoratori, tutti soddisfatti e impegnati nel mettere in partica la visione dell’azienda, e cioè passare “dai beni pesanti ai beni pensanti”, offrendo soluzioni cartotecniche e prodotti innovativi ad alto valore aggiunto.

Successivamente ha avuto luogo il convegno vero e proprio presso il teatro comunale Carlo Goldoni di Corinaldo. Qui è stato presentato da Marcello Antonioni, titolare della Società di ricerca StudiaBo, il rapporto sull’andamento del settore degli astucci e scatole pieghevoli, in base ai risultati economico-finanziari di 64 imprese italiane, desunti dai bilanci al 31/12/2015. Nel 2015 il settore ha registrato una crescita dei fatturati del +4.6% in euro, superiore alla media delle imprese manifatturiere italiane, ma con differenze anche significative all’interno del settore. Segnali di miglioramento anche dal lato dell’efficienza d’uso del capitale investito.

Mauro Antonini e Bernhard Schaaf di Heidelberg hanno poi presentato la nuova Primefire 106, una macchina da stampa digitale inkjet in formato B1 per la stampa industriale, con lo scopo di accelerare la crescita commerciale e ridurre i costi della catena di fornitura per quelle aziende che operano nel settore degli astucci pieghevoli che vogliono differenziarsi e migliorare il time-to-market.

La seconda giornata è stata dedicata alla visita del Museo della carta e della Filigrana di Fabriano.