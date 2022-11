Il team della forza vendite di Durst si arricchisce di una nuova risorsa. Dal 1° novembre 2022, infatti, Giuseppe Leanza è il nuovo Responsabile di zona per il settore Label su tutto il territorio nazionale.

Forte di una pluriennale esperienza nel comparto e di un consolidato know how tecnico commerciale, Leanza opera in qualità di agente esclusivo e punto di riferimento per i clienti e prospect italiani del settore etichette e imballaggi flessibili interessati all’utilizzo dei sistemi di stampa Durst TAU RSC.

Il nuovo Responsabile fa capo alla Divisione Vendite Italia di Durst Group, che dal 1° gennaio 2022 gestisce direttamente la vendita, l’assistenza e la manutenzione dei sistemi della gamma TAU in tutta Italia. Leanza sarà affiancato dai colleghi del team commerciale Durst che gestiscono i rapporti con le aziende del mondo Large Format Printing.

“Il settore delle etichette e degli imballaggi flessibili riveste un’importanza sempre più strategica per Durst Group che punta ad ampliare ulteriormente questo mercato abbinando alle eccellenti prestazioni dei sistemi TAU il vantaggio di servizi pre e post vendita altamente qualificati”, commenta Alberto Bassanello, direttore della Divisione Vendite Italia di Durst Group. “Una consulenza a valore aggiunto ulteriormente arricchita dall’esperienza consolidata di Giuseppe Leanza nel mondo del Label. Siamo certi che questa nuova collaborazione ci permetterà di intensificare ulteriormente i rapporti con clienti e prospect, assicurando costanti e puntuali aggiornamenti sulle innovazioni delle nostre tecnologie e sui servizi offerti da Durst”.

Congiuntamente alla presentazione di Leanza, Durst Group annuncia la conclusione del rapporto con Marco Pasotti, ringraziandolo per la trascorsa collaborazione.