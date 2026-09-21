Zecher amplia i servizi e inaugura il nuovo Cleaning Center

Zecher GmbH amplia la propria offerta di servizi con la nascita del Zecher Cleaning Center, una nuova struttura dedicata alla pulizia professionale di anilox e sleeve. Un investimento che consolida le competenze dell’azienda tedesca nel campo della manutenzione dei rulli e che punta a rispondere alle crescenti esigenze degli stampatori in termini di qualità, affidabilità del processo, efficienza e sostenibilità.

Il cuore del nuovo servizio è un sistema di pulizia laser Evolux 3000 MAX, installato da Zecher attraverso la collaborazione con Ulmex, partner di lunga data dell’azienda. L’investimento consente a Zecher di ampliare in modo significativo le proprie capacità nel laser cleaning, integrando questa tecnologia all’interno della propria proposta di servizi e rafforzando al tempo stesso la collaborazione con Ulmex.

«Con lo Zecher Cleaning Center compiamo un passo importante per offrire ai nostri clienti una gamma di servizi ancora più completa da un unico interlocutore», commenta Thomas Reinking, Sales Director di Zecher GmbH. «La stretta collaborazione con Ulmex rafforza inoltre la nostra capacità di innovazione e ci permette di investire in tecnologie in grado di offrire un reale valore aggiunto ai clienti».

Pulizia laser, precisione senza prodotti chimici

La tecnologia Evolux permette di rimuovere in modo mirato residui di inchiostro, vernice e adesivi, intervenendo sulle superfici dell’anilox senza danneggiare la delicata struttura delle celle. Un aspetto particolarmente importante per preservare nel tempo le caratteristiche del rullo e garantire prestazioni costanti durante il processo di stampa.

Il nuovo Evolux 3000 MAX è in grado di trattare anilox e sleeve fino a 3.000 mm di lunghezza e utilizza un processo di pulizia laser che non richiede l’impiego di additivi chimici. La tecnologia si inserisce quindi in una logica di maggiore attenzione alla sostenibilità del processo di manutenzione, riducendo il ricorso a prodotti chimici per la rimozione dei residui.

Un servizio direttamente dal costruttore

Con il Cleaning Center, Zecher porta la pulizia laser all’interno della propria offerta di servizi, mettendo a disposizione dei clienti un’attività di manutenzione direttamente presso la sede del produttore. L’obiettivo è offrire un servizio rapido, affidabile e realizzato con tecnologie allo stato dell’arte, contribuendo a mantenere gli anilox nelle migliori condizioni operative.

L’iniziativa conferma inoltre la volontà di Zecher di affiancare alla produzione di anilox una gamma sempre più ampia di servizi dedicati alla loro gestione e manutenzione, con particolare attenzione alle tecnologie di pulizia di nuova generazione.