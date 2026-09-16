FINLOGIC S.p.A., gruppo attivo nel settore dell’Information Technology e tra i principali operatori italiani nelle soluzioni per l’etichettatura e l’identificazione automatica, annuncia di aver sottoscritto gli accordi vincolanti per l’acquisizione del 100% di CP Serigrafica S.r.l., storica azienda di Fabriano (AN) specializzata nella produzione di etichette autoadesive.

L’operazione rappresenta la ventunesima acquisizione realizzata da Finlogic e conferma la strategia di crescita per linee esterne perseguita dal Gruppo negli ultimi anni. L’ingresso di CP Serigrafica rafforza in modo significativo la presenza industriale nel Centro Italia, amplia la capacità produttiva del Gruppo e consolida la rete commerciale a servizio dei principali distretti manifatturieri nazionali.

Con questa operazione Finlogic continua a investire in realtà imprenditoriali caratterizzate da competenze distintive, elevata qualità produttiva e forte radicamento territoriale, integrando aziende in grado di generare valore industriale e sinergie operative.

“La ventunesima acquisizione del Gruppo rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita che stiamo accelerando negli ultimi anni. CP Serigrafica è un’azienda solida, riconosciuta dal mercato per qualità, affidabilità e competenze produttive, perfettamente coerente con il nostro modello di sviluppo. Questa operazione ci consente di rafforzare la presenza nel Centro Italia, un’area strategica per il Gruppo, e di incrementare la nostra capacità produttiva in un momento in cui la domanda continua a crescere. Siamo particolarmente soddisfatti anche della continuità manageriale garantita dai fratelli Corvo, che continueranno a guidare la società contribuendo al percorso di crescita e di rafforzamento organizzativo del Gruppo. Continuiamo a costruire un progetto industriale fondato su investimenti, competenze e sviluppo sostenibile, creando valore per clienti, collaboratori e azionisti”, ha dichiarato Dino Natale, CEO di Finlogic.

Questo invece il pensiero di Andrea Corvo, CEO di CP Serigrafica, che ha dichiarato: “La scelta di aprire una nuova fase del percorso di CP Serigrafica nasce dalla volontà di garantire alla società continuità, solidità e ulteriori prospettive di sviluppo. In Finlogic abbiamo individuato un gruppo industriale serio, strutturato e riconosciuto nel mercato, capace di valorizzare le competenze delle realtà che integra e di accompagnarne la crescita nel rispetto della loro identità. Dopo oltre 48 anni di attività, riteniamo che l’ingresso nel Gruppo Finlogic rappresenti l’opportunità migliore per rafforzare la nostra capacità di innovare, ampliare i servizi offerti ai clienti e creare nuove sinergie commerciali e produttive. Siamo convinti che CP Serigrafica potrà contribuire al progetto di sviluppo di Finlogic portando esperienza, qualità produttiva e conoscenza del territorio, beneficiando al tempo stesso della forza, dell’organizzazione e della visione di un gruppo nazionale in continua crescita.

Chi è CP Serigrafica

Fondata nel 1976, CP Serigrafica è oggi una realtà di riferimento nel settore delle etichette autoadesive, con una consolidata presenza nelle Marche e una produzione altamente personalizzata, realizzata attraverso tecnologie di stampa all’avanguardia e personale altamente qualificato.

L’azienda realizza etichette autoadesive fino a otto colori su molteplici supporti, destinate a numerosi settori applicativi, distinguendosi per flessibilità produttiva, qualità dei materiali e capacità di rispondere alle esigenze specifiche della clientela.

Al fine di garantire continuità gestionale e valorizzare il patrimonio di competenze maturato negli anni, i fratelli Corvo continueranno a ricoprire il ruolo di Amministratori Delegati della società, accompagnando il processo di integrazione all’interno del Gruppo Finlogic.

Il perfezionamento dell’operazione (closing) resta subordinato al verificarsi delle consuete condizioni sospensive previste per operazioni di analoga natura.

Nell’operazione Finlogic è stata assistita dallo studio legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici per gli aspetti legali, da EpyonVivida per la financial due diligence e dallo studio Russo De Rosa Associati per gli aspetti fiscali.