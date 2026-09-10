A Roma tre giorni dedicati al futuro del packaging sostenibile

Dal 16 al 18 settembre, il Congresso annuale ECMA riunirà nella Capitale i protagonisti dell’industria europea del packaging in cartone e cartoncino. Al centro della tre giorni, la finale dei Pro Carton/ECMA Awards.

Dal 16 al 18 settembre, Roma ospiterà i protagonisti europei dell’industria del packaging in cartone e cartoncino per il 57° Congresso annuale ECMA, che torna nella Capitale dopo oltre trent’anni dall’ultima edizione romana. All’Hotel Cardo Roma, aziende, professionisti, esperti internazionali e rappresentanti delle istituzioni si confronteranno sulle sfide che stanno ridisegnando il settore.

Il momento centrale dell’appuntamento sarà il galà del 17 settembre a Villa Miani, durante il quale saranno annunciati e premiati i vincitori dei Pro Carton/ECMA Awards 2026, i riconoscimenti europei dedicati alle migliori soluzioni di packaging e ai nuovi talenti del design e della comunicazione.

Nel corso delle tre giornate, il confronto toccherà alcune delle principali sfide per il futuro dell’industria: il ruolo degli imballaggi in fibra nella competitività europea, le nuove richieste dei consumatori, gli obiettivi di riciclo, l’evoluzione sostenibile del settore e le prospettive aperte dal Packaging and Packaging Waste Regulation – PPWR, il nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

IL 17 SETTEMBRE LA PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI DEI PRO CARTON/ECMA AWARDS 2026

Durante la serata saranno annunciati e premiati i vincitori delle tre competizioni promosse da Pro Carton e ECMA:

l’ European Carton Excellence Award , dedicato alle migliori soluzioni sviluppate dalle aziende;

, dedicato alle migliori soluzioni sviluppate dalle aziende; il Pro Carton Young Designers Award , riservato ai progetti di packaging ideati dai giovani designer;

, riservato ai progetti di packaging ideati dai giovani designer; il Pro Carton Student Video Award, che premia i cortometraggi realizzati dagli studenti per raccontare il cartone, il riciclo e la sostenibilità.

La cena di premiazione si svolgerà nei giardini e sulla terrazza di Villa Miani. Nel corso della serata saranno svelati i progetti selezionati dalle giurie internazionali tra le candidature provenienti da tutta Europa.

DODICI PRESENZE ITALIANE IN FINALE

L’arrivo della finale a Roma coincide con una presenza italiana particolarmente significativa nelle tre competizioni. A raggiungere la fase conclusiva sono complessivamente dodici candidature: tre packaging presentati da aziende, tre progetti sviluppati da giovani designer e sei cortometraggi realizzati da studenti.

Nell’European Carton Excellence Award sono in finale tre aziende italiane: Lucaprint S.p.A., Cartotecnica Olimpia e Seda International Packaging Group.

Il Pro Carton Young Designers Award vede invece la partecipazione di tre progetti, realizzati complessivamente da otto giovani designer provenienti da ISIA Roma Design di Pordenone, IUSVE di Venezia e Accademia Albertina di Belle Arti di Torino.

Completano la presenza italiana i sei video selezionati per il Pro Carton Student Video Award, realizzati da 23 studenti degli istituti salesiani di Mestre.

I nomi dei vincitori e le motivazioni dei premi saranno comunicati al termine della cerimonia.

DALL’INDUSTRIA ALLE NUOVE GENERAZIONI

Il Congresso proseguirà il 18 settembre con una giornata dedicata alla sostenibilità, alla circolarità e alle prospettive del mercato. Il programma comprende interventi sulla roadmap per il packaging sostenibile, sull’obiettivo europeo di raggiungere un tasso di riciclo del 90% per gli imballaggi in fibra entro il 2030 e sulle priorità future dell’industria.

Nel pomeriggio, la sessione “Meet the Next Generation” darà ai vincitori del Pro Carton Young Designers Award l’opportunità di presentare i propri progetti davanti a una platea di 250 professionisti del settore.

IL PACKAGING SOSTENIBILE ENTRA NELLE SCELTE DEGLI ITALIANI

Le tre giornate si inseriscono in un momento nel quale materiali, riciclabilità e trasparenza stanno assumendo un peso crescente nelle decisioni di acquisto.

Secondo l’Osservatorio di Pro Carton, condotto nel 2026 su oltre 5.000 consumatori in Italia, Regno Unito, Francia, Germania e Spagna, l’89% degli italiani sceglierebbe, a parità di prodotto, una confezione in carta o cartone rispetto a una in plastica.

La facilità di riciclo è considerata dal 69% degli intervistati una delle caratteristiche più importanti di un imballaggio. Allo stesso tempo, soltanto il 10% degli italiani dichiara di fidarsi completamente dei brand quando affermano che i propri packaging siano realmente riciclabili: un dato che rende ancora più importante valorizzare soluzioni concrete, verificabili e capaci di coniugare responsabilità ambientale, funzionalità e qualità progettuale.

“Ogni edizione dei Pro Carton / ECMA Awards offre uno sguardo concreto sulla direzione che sta prendendo il packaging europeo”, dichiara Winfried Muehling, Direttore Marketing e Comunicazione di Pro Carton. “Le candidature mostrano come industria, design e formazione stiano contribuendo, con competenze diverse e complementari, a integrare sostenibilità, funzionalità e qualità estetica nella progettazione delle confezioni. Siamo particolarmente felici che, dopo oltre trent’anni, questo confronto trovi nuovamente spazio a Roma, capitale di un Paese”