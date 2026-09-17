Durst Group, proprio durante LOUPE AMERICA 2026 ha annunciato l’acquisizione di MPS Printing B.V., azienda olandese specializzata in sistemi di stampa flessografica per il settore delle etichette e del packaging flessibile, che dal 1° gennaio 2027, entrerà a far parte di Durst Group attraverso l’acquisizione della società holding e opererà con il nome MPS – A Durst Group Company.

L’acquisizione segna un ulteriore passo nella strategia di lungo periodo di Durst per il mercato delle etichette e del packaging flessibile, oggi al centro di una profonda trasformazione. Indipendentemente dalle loro dimensioni, i converter chiedono maggiore automazione, workflow sempre più connessi e ambienti produttivi capaci di gestire con efficienza una crescente varietà di applicazioni, tirature e modelli di business. Il digitale avrà un ruolo sempre più importante in questa evoluzione, ma il futuro della produzione di etichette non sarà affidato a un’unica tecnologia.

Durst vanta già un solido know-how nella stampa digitale, nel software e nell’automazione e, grazie alla collaborazione con OMET, nella produzione ibrida ad alte prestazioni. L’acquisizione di MPS estenderà queste competenze anche in ambito di ingegneria e applicazioni flessografiche. Ciò permetterà a Durst di sviluppare parallelamente nuove soluzioni tecnologiche e nuove forme di integrazione, accelerando l’innovazione e rispondendo ancora più efficacemente alle diverse esigenze del mercato. Il Gruppo potrà così ampliare la propria offerta, con cicli di sviluppo più brevi e tempi di introduzione sul mercato più rapidi per sistemi in grado di integrare stampa digitale e flessografica, software, automazione e finishing.

“La produzione di etichette sta diventando sempre più connessa, automatizzata e basata sui dati”, ha dichiarato Christoph Gamper, CEO e Co-Owner di Durst Group. “I nostri clienti hanno bisogno di ambienti produttivi che consentano di gestire diverse applicazioni, tirature e modelli di business con la massima efficienza e flessibilità. Con MPS arricchiamo le nostre competenze flessografiche, tecnologiche e ingegneristiche, creando nuove possibilità di integrazione e percorsi di sviluppo complementari. Questo ci consentirà di innovare più rapidamente, rispondere a una gamma più ampia di esigenze e portare nuove soluzioni sul mercato in tempi più brevi”.

MPS manterrà la propria identità all’interno di Durst Group

Dal 1° gennaio 2027 MPS opererà con il nome MPS – A Durst Group Company e continuerà a sviluppare, produrre e commercializzare la propria gamma di sistemi di stampa flessografica. L’attuale management resterà alla guida dell’azienda. Michiel Borst continuerà a dirigere MPS e assumerà il ruolo di Managing Director di MPS – A Durst Group Company, entrando a far parte della struttura manageriale di Durst Group.

“Ciò che cambia non è chi siamo, ma ciò che saremo in grado di realizzare”, ha affermato Michiel Borst, CEO di MPS Printing B.V. “MPS manterrà il proprio spirito imprenditoriale, l’attenzione al cliente e l’impegno nell’innovazione flessografica. Allo stesso tempo, entrare a far parte di Durst Group ci darà accesso a una piattaforma tecnologica più ampia, a un’organizzazione globale e alla visione di lungo periodo di una multinazionale a conduzione familiare. Si apriranno così nuove opportunità per i nostri clienti, partner e collaboratori, continuando a valorizzare i punti di forza e la cultura su cui MPS ha costruito il proprio successo”.

Continuità per clienti e partner

Gli attuali canali di vendita diretta di MPS resteranno attivi in tutta Europa. Negli Stati Uniti, Durst US assumerà la responsabilità delle vendite e dell’assistenza per i sistemi MPS, offrendo ai clienti accesso diretto all’organizzazione regionale già consolidata di Durst. MPS, inoltre, beneficerà progressivamente dell’infrastruttura internazionale di Durst dedicata ad assistenza e ricambi, rafforzando il supporto locale e la capacità di risposta in tutto il mondo.

I contratti e gli impegni di assistenza in essere resteranno validi secondo i termini previsti. Garantire continuità nel servizio e nell’assistenza rimarrà una priorità per tutta la fase di integrazione.

Prosegue la partnership di Durst con OMET

La partnership tra Durst e OMET resta invariata e proseguirà indipendentemente dall’acquisizione di MPS. Le due aziende continueranno a sviluppare, produrre e commercializzare le piattaforme ibride KJet e XJet, che rappresentano una componente importante della strategia di Durst, attraverso i canali già esistenti. La collaborazione con OMET ha consentito a Durst di sviluppare soluzioni end-to-end ad alte prestazioni che combinano stampa flessografica, digitale e finishing. L’ingresso di MPS offrirà al Gruppo ulteriori possibilità tecnologiche e di integrazione per rispondere a esigenze, applicazioni e segmenti di mercato differenti.

“La nostra partnership con OMET continua ad essere strategicamente importante”, ha confermato Gamper. “Allo stesso tempo, il mercato delle etichette è estremamente diversificato e non esiste un unico modello produttivo in grado di soddisfare tutte le esigenze. Il nostro obiettivo non è duplicare le soluzioni, ma offrire ai clienti la tecnologia, il livello di automazione e il modello produttivo più adatto alle loro richieste specifiche”.

Una piattaforma più ampia per il futuro della produzione di etichette

L’acquisizione si inserisce nella strategia di lungo periodo di Durst, che punta a integrare sistemi di stampa, software, automazione dei workflow e intelligenza produttiva in ambienti sempre più connessi. L’obiettivo è costruire una piattaforma tecnologica più ampia e scalabile, che permetta ai converter di scegliere, in base alle proprie esigenze applicative, la combinazione più adatta tra tecnologia digitale, ibrida e flessografica.

L’operazione resta soggetta alle consuete condizioni previste per il perfezionamento della transazione e alle necessarie approvazioni delle autorità competenti.