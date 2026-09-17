Konica Minolta presenta la nuova AccurioLabel 231

Konica Minolta ha lanciato la AccurioLabel 231, già disponibile sul mercato, la nuova soluzione è progettata per supportare i piccoli e medi converter di etichette nell’aumentare la produttività, ridurre gli sprechi e migliorare la redditività, grazie alla combinazione di versatilità digitale, automazione avanzata e qualità di stampa costante.

Pensata per il segmento entry e mid-level della produzione di etichette, AccurioLabel 231 offre alle aziende orientate alla crescita un percorso concreto verso uno sviluppo sostenibile e profittevole. La nuova macchina combina un’elevata qualità di stampa con funzionalità intelligenti di automazione, consentendo di gestire un numero maggiore di lavori, rispondere con rapidità alle esigenze di un mercato in continua evoluzione e garantire la qualità costante richiesta dai brand owner. Con questo lancio, Konica Minolta rafforza ulteriormente il proprio portafoglio di soluzioni per il label printing, che comprende anche AccurioLabel 400, dedicata ai volumi medio-alti, raggiungendo il traguardo di oltre 2.000 installazioni nel mondo.

Grazie a una maggiore precisione nella registrazione del colore anche alla massima velocità produttiva di 23,4 metri al minuto, AccurioLabel 231 assicura una qualità di stampa uniforme senza compromettere la produttività. La risoluzione migliorata di 1.200 × 2.400 dpi permette inoltre di ottenere immagini più nitide, sfumature più uniformi e colori più brillanti su un’ampia gamma di applicazioni, aiutando i converter a soddisfare le crescenti aspettative dei brand owner, riducendo ristampe, sprechi di materiale e costi operativi.

Progettata per garantire risultati costanti dalla prima all’ultima etichetta, AccurioLabel 231 limita al minimo gli interventi dell’operatore anche nelle produzioni più complesse e a maggiore valore aggiunto. Il risultato è un processo produttivo più stabile, una riduzione degli scarti e una qualità prevedibile e ripetibile turno dopo turno.

Le prestazioni migliorate del motore di stampa contribuiscono inoltre ad aumentare la produttività, consentendo di realizzare un maggior numero di lavori in tempi ridotti, mantenendo al tempo stesso elevati standard qualitativi. Questo si traduce in una maggiore efficienza operativa, un incremento della capacità produttiva, costi di produzione inferiori e tempi di consegna più rapidi, rafforzando così la competitività delle aziende.

Per chi desidera spingere ancora oltre il livello di automazione, AccurioLabel 231 può essere integrata con l’Intelligent Quality Optimizer (IQ) opzionale di Konica Minolta, che automatizza in tempo reale il controllo qualità e l’ottimizzazione della produzione. Questa soluzione migliora l’efficienza del workflow, riduce il rischio di errori operativi e garantisce risultati costanti su ogni lavoro. Automatizzando le attività ripetitive, consente inoltre agli operatori di dedicarsi ad attività a maggior valore aggiunto, mantenendo elevati standard qualitativi.

Sviluppata con una particolare attenzione all’esperienza dell’operatore, AccurioLabel 231 conferma la consolidata reputazione di Konica Minolta in termini di semplicità d’uso. L’interfaccia intuitiva e un ambiente operativo familiare favoriscono una rapida integrazione nei flussi produttivi esistenti, riducendo i tempi di formazione e consentendo agli operatori di raggiungere rapidamente la piena operatività. Le aziende possono così massimizzare l’uptime e mantenere elevata l’efficienza produttiva fin dal primo giorno.

“AccurioLabel 231 è stata progettata per rispondere alle esigenze delle piccole e medie imprese che desiderano crescere e affrontare nuove opportunità di business,” afferma Masashi Morii, Head of Industrial Printing Business Development di Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH. “Grazie alla combinazione di produttività, automazione e qualità di stampa costante, questa nuova soluzione aiuta i nostri clienti a migliorare le performance operative, ridurre gli sprechi e incrementare la redditività.”

“Il successo, tuttavia, non dipende solo dalla tecnologia, ma anche dalla qualità della partnership. Lavorando a stretto contatto con i nostri clienti e mettendo a disposizione competenze globali unite a un supporto locale, li accompagniamo nell’innovazione, nella differenziazione della loro offerta e nella costruzione di un business sempre più sostenibile.”