L’investimento strategico comprende quattro macchine da stampa Scodix Ultra 2500 SHD e un contratto quinquennale per materiali di consumo e assistenza, rafforzando la partnership tra Shutterfly e Scodix e il suo impegno per la personalizzazione digitale come motore di crescita. In Italia, Scodix è rappresentata da Heidelberg Italia.

Scodix ha annunciato che Shutterfly, uno dei principali fornitori al mondo di servizi web-to-print per prodotti personalizzati e regali su misura, ha effettuato un investimento significativo in quattro nuove macchine da stampa Scodix Ultra 2500 SHD, che saranno accompagnate da un contratto quinquennale per materiali di consumo e assistenza Scodix. Le nuove macchine saranno installate nei prossimi mesi per supportare il picco di produzione di Shutterfly previsto per il 2026.

L’investimento si basa su una partnership di successo iniziata nel 2018, quando Shutterfly ha adottato per la prima volta la tecnologia Scodix per introdurre la personalizzazione digitale di alta qualità nella sua offerta di prodotti personalizzati. Oggi, la personalizzazione digitale è diventata parte integrante della strategia di crescita e dell’attività di Shutterfly, consentendo all’azienda di offrire prodotti premium a valore aggiunto con la velocità e la scalabilità richieste da una delle più grandi aziende che offrono soluzioni per stampa digitale al mondo.

La macchina da stampa Scodix Ultra 2500 SHD è dotata della tecnologia Scodix Smart High Definition (SHD), che offre dettagli più precisi, bordi più nitidi, sfumature più uniformi e una qualità d’immagine superiore. E dotata anche della tecnologia Scodix Multi-Layer Embellishment (MLE), un’innovazione esclusiva di Scodix che consente la personalizzazione digitale di alta qualità direttamente su carte non patinate, ampliando le possibilità creative dell’intero portfolio di prodotti personalizzati di Shutterfly.

Dave Bull, vicepresidente dell’attività produttiva di Shutterfly, ha dichiarato: “la tecnologia Scodix è stata un fattore chiave per la nostra offerta di prodotti di personalizzazione premium, aiutandoci a fornire prodotti che si distinguono, soddisfacendo al contempo la velocità e la qualità che i nostri clienti si aspettano. L’ultima generazione di soluzioni Scodix ci garantirà di continuare a consolidare questo successo negli anni a venire”.

Eli Grinberg, CEO e co-fondatore di Scodix, ha aggiunto: “quando un leader del settore come Shutterfly sceglie di investire nuovamente nella tecnologia Scodix, ciò la dice lunga sul valore a lungo termine offerto dalle nostre soluzioni di nobilitazione digitale. Il continuo investimento di Shutterfly riflette il successo di una strategia incentrata sulla stampa di alta qualità e tattile, e siamo orgogliosi di continuare a supportare questa crescita con la nostra tecnologia all’avanguardia”.