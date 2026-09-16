Più produttività, maggiore flessibilità e la possibilità di realizzare internamente applicazioni che fino a qualche mese fa richiedevano lavorazioni esterne. È questo il bilancio che GPO – Gruppo Publionda traccia a un anno dall’installazione della ibrida P5 350 S4, prima Durst entrata a far parte del parco macchine aziendale. Un investimento che ha permesso al Gruppo di potenziare la capacità produttiva, gestendo direttamente lavorazioni sempre più complesse e diversificate.

Oggi Durst P5 350 S4 viene utilizzata soprattutto per le applicazioni dedicate al mondo fieristico e agli eventi, dove velocità, qualità e affidabilità devono convivere con tempi di consegna sempre più sfidanti. Il sistema è impiegato, inoltre, in numerosi progetti destinati alla GDO, in particolare per lavorazioni di lunga durata che richiedono continuità produttiva e standard qualitativi elevati. “Con Durst P5 siamo in grado di gestire lavorazioni large format come la stampa di lastre da 4 metri in pezzo unico e teli fino a 3,5 metri”, racconta Nicoletta Valtorta, socia di GPO SRL SB. “Questo ci ha permesso di ampliare la gamma delle applicazioni offerte ai clienti, migliorando l’efficienza complessiva del reparto”.

Fondata nel 1979 come Publionda, l’azienda è cresciuta insieme al mercato, ampliando progressivamente competenze, catalogo e servizi. Dalle decorazioni realizzate a mano con aerografo e acquerelli fino alle più recenti tecnologie digitali e all’intelligenza artificiale: in oltre 45 anni di attività GPO è diventata una realtà strutturata, capace di offrire un servizio completo che spazia dalla comunicazione visiva agli allestimenti per retail, GDO, eventi e mostre. L’azienda conta oggi oltre 100 collaboratori, opera in tre unità produttive a Trezzo sull’Adda e gestisce internamente ogni fase del progetto, dalla consulenza all’installazione.

Un’evoluzione che nel 2025 ha trovato un’ulteriore conferma nella trasformazione in Società Benefit, scelta che riflette la volontà di coniugare crescita industriale, attenzione alle persone e responsabilità verso il territorio. “Per noi questo significa investire in tecnologie sempre più efficienti, promuovere un ambiente di lavoro inclusivo e sicuro e scegliere, quando possibile, materiali e processi sostenibili”, prosegue Valtorta. Anche gli investimenti tecnologici rispondono a questa filosofia: accanto alle prestazioni produttive, GPO valuta, infatti, aspetti quali efficienza, qualità e impatto ambientale, privilegiando soluzioni in grado di coniugare performance e sostenibilità.

Questi stessi criteri hanno guidato anche la scelta di Durst P5 350 S4. L’obiettivo era individuare una tecnologia capace di coniugare versatilità ed efficienza, senza rinunciare alla qualità. La decisione finale è maturata dopo una visita alla sede Durst di Bressanone, dove il team di GPO ha potuto verificare direttamente le potenzialità della piattaforma. “L’esigenza principale era potenziare il reparto produttivo, che rappresenta il cuore pulsante della nostra attività”, spiega Valtorta. “Cercavamo una stampante in grado di adattarsi rapidamente alle diverse tipologie di commessa, ottimizzando il flusso di lavoro giornaliero”. La configurazione ibrida di P5 350 S4, con il sistema di trasporto a tappeto e la maggiore luce di stampa consentono a GPO di affrontare lavorazioni di dimensioni superiori con massima precisione, ampliando le possibilità produttive rispetto alle tecnologie già presenti in azienda.

Se le prestazioni hanno confermato le aspettative, altrettanto importante si è rivelato il servizio che ha accompagnato l’installazione e la rapida integrazione del sistema nei processi aziendali grazie alla consulenza e all’affiancamento offerto dal team Durst, come racconta Valtorta: “L’installazione è avvenuta in modo estremamente professionale e con tempi ben organizzati, consentendoci di integrare rapidamente la nuova stampante nei nostri processi produttivi. Il supporto di Durst è stato di altissimo livello: preparato, preciso e sempre disponibile. Per usare una metafora, hanno lavorato con la precisione e il coordinamento di un team di meccanici di Formula 1”.