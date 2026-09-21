Fedrigoni Self-Adhesives entra nel Gallus Experience Center per sviluppare nuove applicazioni digitali premium

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La collaborazione tra Gallus e Fedrigoni Self-Adhesives amplia l’ecosistema di partner del centro di San Gallo, con un primo focus sulle etichette per vino e spirits

Gallus Group amplia la propria rete di partner industriali con l’ingresso di Fedrigoni Self-Adhesives nel Gallus Experience Center di San Gallo, in Svizzera. L’obiettivo della collaborazione è sviluppare e validare nuove applicazioni per etichette premium, combinando le tecnologie di stampa digitale Gallus con il portafoglio di materiali autoadesivi Fedrigoni.

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Il nuovo accordo si inserisce nella strategia di Gallus di fare dell’Experience Center un ambiente di collaborazione aperto a diversi protagonisti della filiera. Qui converter, brand owner e partner tecnologici possono testare soluzioni complete in condizioni produttive, verificandone prestazioni, qualità e integrazione prima del passaggio alla produzione industriale.

Materiali e stampa digitale a confronto

Grazie alla partnership, la gamma di materiali autoadesivi di Fedrigoni Self-Adhesives sarà disponibile presso il Gallus Experience Center per essere testata sulle tecnologie Gallus. Un’opportunità che consentirà di valutare direttamente l’interazione tra supporti e processi di stampa, individuando le combinazioni più adatte alle diverse applicazioni.

Fedrigoni Self-Adhesives, tra i principali produttori mondiali di materiali autoadesivi, mette a disposizione un portafoglio di carte e film destinati in particolare al mercato delle etichette premium, con competenze consolidate nei comparti vino e spirits, luxury packaging, farmaceutico, home care e personal care.

Il primo ambito di sviluppo sarà proprio quello delle etichette per vino e superalcolici, un segmento nel quale la ricerca di effetti visivi e tattili, qualità di stampa e caratteristiche distintive del supporto assume un ruolo sempre più importante.

Dalla validazione alla produzione

La collaborazione arriva in una fase di crescente interesse per le applicazioni di stampa digitale premium e segue il lancio commerciale di Gallus MatteJet, tecnologia sviluppata per la produzione di etichette con effetti e finiture opache. L’integrazione con i materiali Fedrigoni Self-Adhesives permetterà di sperimentare nuove combinazioni tra tecnologia di stampa e supporti, con l’obiettivo di mettere a punto soluzioni in grado di rispondere alle esigenze dei brand in termini di qualità, resa estetica e performance.

Per i converter, il valore della collaborazione risiede soprattutto nella possibilità di testare e validare l’intero processo prima dell’avvio della produzione commerciale. La disponibilità congiunta di tecnologie di stampa e materiali consente infatti di verificare sul campo la compatibilità dei diversi supporti, ottimizzare i parametri di produzione e ridurre le incertezze legate all’introduzione di nuove applicazioni.

“Possiamo ottenere risultati migliori quando promuoviamo l’innovazione attraverso la collaborazione, riunendo idee, conoscenze e competenze. Questo principio è sempre stato al centro del Gallus Experience Center ed è il motivo per cui continuiamo ad ampliare la nostra rete di partner”, commenta Dario Urbinati, CEO di Gallus Group.

“Oggi, tuttavia, i trasformatori hanno bisogno anche della certezza che le tecnologie in cui investono siano in grado di funzionare insieme in un ambiente produttivo reale. Accogliendo Fedrigoni Self-Adhesives nel Gallus Experience Center, possiamo offrire ai clienti l’opportunità di testare, validare e perfezionare soluzioni complete prima di portarle in produzione”.

Con l’ingresso di Fedrigoni Self-Adhesives, il Gallus Experience Center rafforza quindi il proprio ruolo di luogo di sperimentazione e confronto per il settore delle etichette, mettendo in relazione tecnologie di stampa, materiali, workflow e competenze applicative. Un approccio che punta a trasformare più rapidamente la sperimentazione in soluzioni concrete per la produzione industriale.

Didascalia foto:
Gallus MatteJet: stampa su carta Fedrigoni Waterproof White FSC.

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