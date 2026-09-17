Comieco premia gli ambasciatori della rete delle città della carta

Cosa hanno in comune San Francesco, il Cantico delle Creature e la carta? Una storia basata sugli stessi principi come rispetto delle risorse, responsabilità condivisa, capacità di non sprecare, nata 800 anni fa e che si intreccia nuovamente ad Assisi il 18 settembre nell’iniziativa Carta, territori e comunità: il riciclo come cultura condivisa, organizzata da Comieco. Una data non casuale e strettamente collegata ai temi della sostenibilità e dell’economia circolare, perché proposta come Giornata Nazionale del Riciclo della Carta.

Proprio il 18 settembre, dunque, nell’ambito della manifestazione “Il Cortile di Francesco” che il Sacro Convento di Assisi organizza ogni anno, Comieco presenterà gli “Ambasciatori 2026”, 15 Comuni italiani che hanno valorizzato saperi e tradizioni, patrimonio storico e culturale, educazione alla sostenibilità e nuove relazioni tra comunità attraverso la carta e il suo riciclo. Amministrazioni che danno concretezza alla Rete delle Città di Carta, ideata dal Consorzio insieme a Fondazione Symbola proprio per mettere in relazione le amministrazioni che considerano la raccolta differenziata della carta non solo un obbligo di legge ma parte dell’identità del territorio. Un’identità che il nostro Paese ha fatto propria come raccontano i numeri: nel 2025 l’Italia ha raccolto circa 4 milioni di tonnellate di carta e cartone, con un tasso di riciclo degli imballaggi cellulosici del 93%, ampiamente oltre gli obiettivi europei per il terzo anno consecutivo.

L’incontro del 18 settembre, cui prenderanno parte esponenti delle istituzioni, delle associazioni della filiera cartaria e rappresentati dei Comuni, si inserisce nell’anno delle celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco, dopo l’ottavo centenario del Cantico delle Creature celebrato nel 2025. Un testo storico basato su quei principi di relazione, responsabilità, cura delle risorse e delle comunità che sono alla base dell’economia circolare di oggi e che rivivrà in uno spettacolo riscritto e prodotto in chiave contemporanea da BAM – Biblioteca degli Alberi di Milano, progetto di Fondazione Riccardo Catella. Lo spettacolo, sostenuto da Comieco, verrà rappresentato in anteprima nazionale al termine della premiazione degli Ambasciatori di Carta 2026 e concluderà la giornata.

Il programma completo della giornata è disponibile qui: https://www.comieco.org/giornata-nazionale-riciclo-rete-ambasciatori-carta/

Focus sulla Rete delle città di Carta:

Oggi la Rete delle Città di Carta raccoglie circa 60 aderenti, tra cui le associazioni Federazione Carta e Grafica e Unirima. Per scoprirli tutti ed approfondire storie e numeri, è on line il minisito dedicato: Rete delle Città di Carta – Comieco

I 15 AMBASCIATORI DI CARTA 2026

Gli Ambasciatori Progetti e motivazioni Comune di Amalfi menzione speciale AMALFI CARTA VIVA Progetto integrato che valorizza la tradizione cartaria amalfitana coinvolgendo Comune, Museo della Carta, antiche cartiere e realtà artigianali in attività culturali, educative e di turismo sostenibile. La candidatura si distingue per la capacità di trasformare una storica eccellenza manifatturiera in un percorso contemporaneo e partecipativo che tutela saperi e identità locali, offrendo un modello replicabile di valorizzazione del patrimonio culturale. Comune di Fabriano menzione speciale FABRIANO MAESTRI CARTAI Programma che coinvolge il Museo della Carta e della Filigrana, la Biblioteca comunale, l’Archivio storico e altri istituti culturali in attività dedicate alla produzione del foglio, alla filigrana e alla carta fatta a mano. Il progetto valorizza una tradizione che ha contribuito a scrivere la storia della carta nel mondo, rafforzandone il ruolo come patrimonio di conoscenza, innovazione e identità territoriale. Comune di Lucca menzione speciale LUCCA PAPER WEEK Programma di attività culturali, educative e istituzionali realizzato nell’ambito della Paper Week 2026 con il coinvolgimento di scuole, artisti, associazioni, archivi e biblioteche. La candidatura interpreta in modo esemplare lo spirito della Rete delle Città di Carta, facendo della carta un punto d’incontro tra memoria, creatività, educazione ambientale e collaborazione tra territori. Cosp Tecno Service (Matera) menzione speciale LA CARTA DELLA BRUNA Progetto di riuso della carta legato alla costruzione del Carro della Festa della Bruna, sviluppato attraverso attività nelle scuole e percorsi di sensibilizzazione sul riciclo. L’iniziativa valorizza una tradizione secolare trasformandola in un’esperienza attuale di educazione ambientale e partecipazione civica, capace di unire patrimonio culturale e cultura del recupero. Comune di Aradeo CARTA CHE DIVENTA COMUNITÀ Iniziativa che trasforma il rifiuto cartaceo in una risorsa artistica, educativa e sociale attraverso laboratori di cartapesta, attività di riuso e percorsi di cittadinanza attiva. Il progetto si distingue per la capacità di coniugare educazione ambientale, tradizione artigianale e partecipazione civica, mostrando concretamente il valore della carta lungo tutto il suo ciclo di vita. Formula Ambiente Spa (Chieti) MEMORIE DI CARTIERA Progetto dedicato alla memoria di una cartiera dismessa che coinvolge scuole, associazioni, famiglie e istituzioni culturali in attività di ricerca, laboratori, mostre e iniziative teatrali. La candidatura valorizza il patrimonio industriale come strumento di dialogo tra generazioni, rafforzando il legame tra storia locale, identità e comunità. Azienda Agr. Verde Mare di Luana Ciambellini (Genova) DALLA CARTA AL FIORE Laboratori di produzione di carta riciclata arricchita con semi di fiori che, una volta utilizzata, può essere piantata contribuendo alla biodiversità. Il progetto si distingue per un approccio semplice, concreto e replicabile che trasforma la carta recuperata in uno strumento di educazione ambientale e valorizzazione del territorio.