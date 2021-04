virtual.drupa dal 20 al 23 aprile: già registrati oltre 6.000 visitatori da 130 paesi

Dal 20 al 23 aprile 2021, l’area dedicata alle conferenze di virtual.drupa presenterà un programma in lingua inglese di alto livello incentrato su alcune tendenze globali: intelligenza artificiale, economia circolare, consumatori connessi ed economia delle piattaforme. Esperti internazionali del settore, proprietari di marchi e relatori dei mercati verticali condivideranno conoscenze attraverso casi di successo, interventi dedicati e discussioni di gruppo. Due live streaming paralleli offriranno ai visitatori l’opportunità di partecipare in modo flessibile alle presentazioni della conferenza tra le 10:00 e le 18:00 CET. Per i partecipanti in tutto il mondo, gli interventi saranno anche disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, su richiesta in una videoteca.

Il programma della conferenza inizierà con gli interventi di tre importanti relatori internazionali in ciascuno dei quattro giorni: due presentazioni dell’autore e consulente bestseller del Wall Street Journal Michael Gale, autore del libro “The Digital Helix”, si concentreranno sull’intelligenza artificiale. Gale spiegherà dove le aziende possono utilizzare il potenziale digitale, come renderlo accessibile a tutti e come attivare la crescita del business con l’aiuto dell’AI. Nel suo discorso di apertura, James Sommerville dalla Gran Bretagna illustrerà la grande importanza del design di prodotto nel guidare l’innovazione e promuovere la crescita. Il famoso designer ha svolto un ruolo chiave nel plasmare l’iconico marchio Coca-Cola, sta rivoluzionando gli obiettivi aziendali e aziendali e ispirerà la comunità della stampa e dell’imballaggio con i suoi approcci creativi a virtual.drupa. Nella giornata mondiale della Terra, la dottoressa Gabrielle Walker parlkerà di sostenibilità. La docente, autrice ed esperta di clima, discuterà delle sfide globali con un’attenzione particolare alla sostenibilità, al consumo di energia, all’economia circolare e al cambiamento climatico. Walker offre consulenza alle aziende su argomenti quali investimenti futuri e ottimizzazione dei processi, nonché sull’impatto che i modelli di business in evoluzione possono avere sull’identità aziendale di un’azienda, sul suo impatto esterno e sull’accettazione.

Contenuti stimolanti

Gli interventi mattutini saranno seguiti da due stream con il programma giornaliero in lingua inglese dei cinque forum speciali drupa “drupa cube”, “touchpoint packaging”, “touchpoint textile”, “drupa next age” e “3D fab + print”, tutti gestiti da un team professionale di moderatori. Una rete internazionale di rappresentanti del settore, associazioni e partner competenti garantisce un’agenda all’avanguardia. Con la loro esperienza combinata e l’impressionante varietà di argomenti, i relatori metteranno in luce i contenuti rilevanti e il potenziale di crescita nei vari settori, si concentreranno sulle tendenze globali e forniranno spunti interessanti.

Approfondimenti e interazione nelle sessioni web in diretta

Gli espositori hanno l’opportunità di interagire con la comunità in sessioni web in diretta e presentarsi a un vasto pubblico. I visitatori possono avere una panoramica aggiornata delle varie presentazioni nel database degli eventi, dove possono scegliere evento o argomenti. Gli argomenti sono interessanti, come il potenziale delle applicazioni di stampa digitale e dei flussi di lavoro automatizzati, le innovazioni nella stampa flessografica e inkjet e soluzioni di imballaggio sostenibili. Anche gli eventi dei partner di virtual.drupa daranno un grande contributo a questo: Leonhard Kurz, DuPont de Nemours, efi, Kodak, Komori, BlueCrest, CloudLab, Fujifilm, Hybrid Software, Koenig & Bauer, Mimaki, OQChemicals e Xeikon. Tutte le sessioni web in diretta saranno inoltre disponibili successivamente su richiesta che renderà il contenuto accessibile ai visitatori che non possono partecipare dal vivo a causa delle differenze di orario.

Gli espositori forniranno prospettive su argomenti rilevanti per il settore

I visitatori hanno già la possibilità di dare un’occhiata agli attuali profili degli espositori e orientarsi in vista di virtual.drupa. Le aziende rappresentano la diversità del settore nei loro showroom online e nelle sessioni web.

“DuPont presenterà le ultime innovazioni per i sistemi flessografici Cyrel® Solutions e gli inchiostri digitali Artistri® per applicazioni tessili e industriali, nello showroom online e durante le sessioni web interattive”, riferisce Sam Ponzo, vicepresidente, soluzioni industriali di DuPont de Nemours.

“Fujifilm presenterà nuovi prodotti innovativi sia nei processi convenzionali che digitali”, rivela Hiroaki Shimosaka, General Manager Graphic Systems Business Division di Fujifilm Corporation. “Inoltre, con i nostri prodotti innovativi dimostriamo il nostro impegno nel settore dell’industria grafica e dimostriamo di essere un partner affidabile sul lungo termine per i nostri clienti globali”.

Filip Weymans, Vice Presidente Marketing di Xeikon, condivide: “dimostreremo principalmente applicazioni che coinvolgono la produzione con stampa digitale, non solo soluzioni per la stampa digitale ma soluzioni che si adattano a un processo di produzione e possono essere collegate in molte altre fasi in un processo produttivo. È così che si ottiene la flessibilità. È così che affronti le domande e le sfide che attendono te e la tua azienda”.

Pianificazione individuale

I visitatori possono già organizzare la loro partecipazione a virtual.drupa per avere una prima panoramica del programma della conferenza, nonché delle offerte e delle presentazioni dei prodotti degli espositori. Possono aggiungere conferenze, espositori e sessioni Web in diretta alla loro agenda personale per rendere il più efficiente possibile la loro partecipazione all’evento virtuale.

Il programma dell’Area Conferenza sarà pubblicato a breve su https://virtual.drupa.com/en/Conference_Area/Conference_Area.

I partecipanti possono registrarsi gratuitamente a virtual.drupa su https://virtual.drupa.com/