Esko ed Enfocus presentano le novità 2021 a virtual.drupa

Esko ed Enfocus hanno confermato la loro presenza congiunta all’evento virtual.drupa. dove i clienti di tutto il mondo potranno scoprire le ultime novità hardware e software delle due aziende.

“virtual.drupa sarà l’occasione ideale per presentare i nostri ultimi sviluppi tecnologici nel settore degli imballaggi. In una serie di webinar, video e presentazioni, faremo conoscere i nuovi rilasci software e la strategia “Libertà nel cloud”, commenta Wim Fransen, vicepresidente Global Marketing e Software Product Management di Esko.

“Il passaggio da applicazioni locali basate su server in loco a modelli software di tipo SaaS in cloud garantisce numerosi vantaggi per i settori packaging, etichette e prestampa di grande formato. Presenteremo alcuni esempi delle soluzioni software a marchio Esko che ora offrono entrambi i modelli, illustrando anche i vantaggi derivanti dall’uso del cloud di Esko. In particolare, virtual.drupa sarà anche la piattaforma su cui sveleremo i risultati della nostra collaborazione con Asahi Photoproducts, annunciata lo scorso anno. Le aziende hanno collaborato per lo sviluppo di una nuova soluzione per la produzione automatizzata di lastre flessografiche, e il 21 aprile questa tecnologia innovativa verrà presentata in un webinar dal vivo.

Per i clienti Esko, il team terrà un webinar sulle tendenze nel packaging per il 2021 e sulla necessità di maggiore efficienza in futuro, a cura di Stephen Kaufman, vicepresidente Business Development and Strategy, Packaging and Color. Discutendo il notevole impatto attuale dell’e-commerce e le crescenti esigenze in termini di 3D e connettività, Esko spiegherà come i brand devono adattarsi ai nuovi trend di consumo con investimenti nella tecnologia software più idonea per gli imballaggi.

“È un momento entusiasmante per Enfocus, e drupa rappresenta sempre un’occasione speciale per essere in contatto con i nostri clienti, vecchi e nuovi. Quest’anno spiegheremo i vantaggi di BoardingPass, il nostro nuovo software che permette agli addetti alla clientela di ispezionare velocemente i file PDF in arrivo e di individuare eventuali problemi prima della stampa. Inoltre, presenteremo Switch, soluzione rivoluzionaria per la stampa automatizzata che offre una piattaforma aperta di automazione del flusso di lavoro, eliminando i vincoli per i professionisti della stampa che non vogliono adattarsi a soluzioni di workflow multifunzionali e di una marca specifica. Un altro momento importante sarà la presentazione di PitStop Server come soluzione di automazione di base. L’aggiunta degli aggiornamenti software per PitStop Pro, PitStop Server, Switch e Connect 2021 va a completare il nutrito programma che Enfocus proporrà al pubblico nel corso di virtual.drupa”, aggiunge Tomas Van Rossom, General Manager di Enfocus.