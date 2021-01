Si aprono le registrazioni per la drupa virtuale 2021

Gli espositori di drupa e le aziende interessate dell’industria internazionale della stampa possono registrarsi per partecipare a drupa virtuale. Durante i quattro giorni di fiera online, le aziende presenteranno sé stesse ei loro prodotti alla comunità globale della stampa, interagiranno e rafforzeranno le loro attività generando importanti contatti e condividendo conoscenze di esperti.

Le aziende possono registrarsi per la drupa virtuale su https://virtual.drupa.com. Il pacchetto base prevede la presenza nello spazio espositivo, dove saranno visibili il profilo aziendale, con servizi e prodotti visualizzati in uno showroom online. Parole chiave, categorie di prodotti e presentazioni video guidano le parti interessate ai vari profili, che rimarranno accessibili per informazioni e interazioni anche dopo la drupa virtuale, indipendentemente dal tempo e dal luogo. Sulla base delle informazioni presenti nello showroom, i visitatori possono trovare gli espositori tramite profili e parole chiave con cui entrare in contatto. Con l’aiuto del matchmaking, gli espositori possono anche interagire personalmente con i clienti esistenti e nuovi nel Networking Plaza e organizzare incontri dopo la registrazione. Ciò consente un networking mirato in vista dell’evento virtuale. Lo strumento non solo semplifica il contatto iniziale, ma lo specifica anche, in base alla somiglianza e compatibilità dei partecipanti relativamente a categorie di prodotti e questioni strutturali.

Il pacchetto base può essere ampliato con ulteriori servizi personalizzati che possono distinguere l’azienda dai suoi concorrenti. A tal fine, a partire dalla fine di gennaio saranno disponibili strumenti di marketing come l’integrazione di loghi aziendali, ulteriori categorie di prodotti per una ricerca migliore o posizionamenti in evidenza di banner pubblicitari che invogliano i visitatori ad accedere allo showroom online. Particolarmente interessanti per la generazione di nuovi contatti sono anche le sessioni web dal vivo, che consentono l’interazione diretta e lo scambio con gruppi target rilevanti e promuovono anche un contatto individuale più approfondito.

Oltre all’Exhibition Space e al Networking Plaza, drupa virtuale invita a trasferire la conoscenza nell’Area Conferenze con argomenti rilevanti dai drupa Hotspots. Relatori di fama internazionale presenteranno gli argomenti migliori e parleranno di tendenze globali come l’economia circolare, la sostenibilità e il consumatore connesso.

L’anteprima di drupa ha già dato un’idea dei tre pilastri della drupa virtuale. I suoi tre pilastri principali saranno ampliati con la drupa virtuale e riuniranno la comunità mondiale con la sua gamma completa di offerte. Il programma della conferenza in anteprima su drupa si svolgerà per l’ultima volta martedì 23 febbraio.

Tutte le informazioni sulla descrizione del servizio e sulla partecipazione alla drupa virtuale sono disponibili su https://virtual.drupa.com. I visitatori possono registrarsi gratuitamente a partire da marzo 2021.