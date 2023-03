Valtenna sposa il mondo Prinect di Heidelberg

Valtenna con sede a Fermo, rappresenta una storia di impresa tutta italiana, fondata nel 1963 dai fratelli Moretti ed oggi guidata dalla seconda generazione, che guarda al futuro con dinamismo, maturità, responsabilità ambientale ed integrazione di servizi.

Una serie di ingredienti indispensabili per continuare a competere sui mercati internazionali con un modello di impresa moderna e pronta ad accettare quotidianamente nuove sfide nel mondo del packaging.

Il massimo grado di personalizzazione e nobilitazione rappresenta il valore aggiunto delle due principali business unit: scatole rigide in cartone teso e pieghevoli in cartone ondulato. La gamma dei prodotti è arricchita da servizi specializzati di progettazione packaging, prestampa, logistica integrata, digitalizzazione della supply chain.

Tutto ciò è supportato da un’attenta ricerca sul tema della sostenibilità del packaging ottenuto principalmente dalla lavorazione di carta, cartoncino teso e cartone ondulato.

Valtenna con oltre cinquant’anni di esperienza nel packaging diversifica la produzione con competenza specifica. Questo è alla base della scelta di investire con Heidelberg Italia nel nuovo CtP Suprasetter 106A e con il workflow Heidelberg Prinect garantendo al reparto di prestampa la massima affidabilità.

Il nuovo flusso di lavoro Heidelberg Prinect consente inoltre la perfetta integrazione della prestampa alla macchina da stampa con la trasmissione via jdf delle informazioni predefinite delle caratteristiche specifiche di ogni lavorazione alla nuova macchina da stampa Heidelberg XL106-6 con gruppo di verniciatura. (p.e. inchiostrazione, supporto di stampa, numero di copie e riferimenti di qualità colore, preregolazione soffierie etc. etc.) Tutti elementi che concorrono all’ottimizzazione della performance, con parametri certi e “check point” ridotti al minimo.

In aggiunta a ciò, Prinect Central Color Database registra e condivide in valori LAB ogni colore che verrà utilizzato in macchina da stampa per la corretta riproduzione su prova colore certificata e per le ristampe future. Prinect Analyze Point raccoglie tutti i dati di produzione sia quantitativa che qualitativa (tramite lettura spettrofotometrica) per certificare la qualità di produzione della Heidelberg XL106.

Prinect workflow, CtP Suprasetter e XL 106 rappresentano oggi una soluzione vincente per il mondo del packaging fornendo, attraverso una gestione intuitiva, velocità e qualità garantita Heidelberg.