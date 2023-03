Viscom Bari: l’energia della comunicazione visiva

Il Pad. 110 del Centro Congressi della Fiera del Levante sarà la nuova location che ospiterà l’evento Viscom Bari. Dal 31 marzo al 1° aprile 2023 i leader della comunicazione visiva presenteranno tecnologie e applicazioni per sviluppare nuovi traguardi di business.

Mostra Internazionale di comunicazione visiva in programma dal 4 al 6 ottobre a Fieramilano Rho pad. 8/12 – sarà anticipata dal tradizionale appuntamento regionale Viscom Bari in programma dal 31 marzo al 1° aprile 2023 presso Fiera del Levante – Centro Congressi Pad. 110 – Ingresso Agricoltura (Viale Vittorio Emanuele Orlando).

Nuova location per l’evento pugliese che metterà in mostra il meglio delle tecnologie, soluzioni e applicazioni della comunicazione visiva. Il quartiere fieristico rappresenta il polo turistico e culturale della regione. Fiera del Levante è un patrimonio storico economico e sociale tra i più importanti per la città e per l’intera area metropolitana: una location perfetta per ospitare la nuova edizione di Viscom Bari.

Viscom Bari è un appuntamento strategico e consolidato negli anni, un concept in grado di diffondere i nuovi trend del settore, divulgare le evoluzioni del mercato e creare rapporti di relazione importanti tra fornitori, acquirenti e decision maker. La tappa barese permetterà agli esperti del settore di disporre di nuovi strumenti indispensabili ad aumentare la competitività e migliorare le proprie strategie aziendali. Gli espositori avranno l’opportunità sia di incontrare i clienti locali, sia di creare nuovi contatti interessati a comprendere le nuove contaminazioni a cui il mercato della comunicazione si sta aprendo per offrire nuovi modelli di business.

La due giorni diventerà il principale palcoscenico che ospiterà 40 brand: 3M / SPANDEX – BASIC – ASI DG (ROLAND DG MID EUROPE, GUANDONG ITALIA, BROTHER, MARABU, SISER) – CARTARIA DEL LEVANTE (ROLAND DG MID EUROPE, RICOH, S-PRINT, JUSTLASER, GUANDONG ITALIA) – DDM PRESS (EPSON ITALIA, CANON ITALIA, PRIMA, QUADIENT GRAPHICS) – EDISTIK (EPSON ITALIA, CALIBRITE LLC, BENQ, DIGITINK, HAHNEMUHLE) – ELLEGI (ROLAND DG MID EUROPE, GUANDONG ITALIA, REVINNIT) – EUROSCREEN AREA SUD (HP ITALY, XENONS) – IL PUNTO (SWF, SINSIM, GOLDEN LASER, YONGNAM ENGINEERING, FILATI AMANN) – LIYU ITALIA – MARKET SCREENTYPOGRAPHIC – F.LLI PETROSINO (MIMAKI) – SHOCK LINE – WORKLINESTORE – ZECHINI GRA.FOR.

Ad arricchire il programma dell’evento sono le innumerevoli dimostrazioni live, che si terranno direttamente all’interno della zona espositiva: veri e propri laboratori dove il pubblico potrà sperimentare e toccare con mano nuove applicazioni per il settore dell’indoor e outdoor, pellicole per l’automotive e l’interior decoration. La stampa su tessuto sarà protagonista per creare t-shirt, borse di carta ma anche innovative soluzioni per la pelle e semipelle. La creatività della fotografia sarà l’attrazione per la produzione di pannelli da esposizione o la creazione di fotolibri grazie all’uso di rilegatrici professionali.

Viscom Bari è aperta ai professionisti dalle 10:00 alle 18:00 venerdì 31 marzo e sabato 1 aprile 2023 La partecipazione è gratuita, previa registrazione alla pagina dedicata all’evento sul sito.