FUJIFILM Healthcare ha celebrato la cerimonia di posa della prima pietra del nuovo European Training Center per l’Endoscopia, che sorgerà presso il Segreen Business Park di Milano, già sede del gruppo Fujifilm in Italia.

Il centro, il cui completamento è previsto nel 2027, sarà un hub internazionale dedicato alla formazione pratica, all’aggiornamento professionale e alla collaborazione scientifica con professionisti sanitari provenienti da tutta Europa e da altri Paesi.

Il nuovo Centro Europeo di Training per l’Endoscopia è stato concepito come uno spazio altamente innovativo in cui tecnologia, formazione e pratica clinica possano integrarsi in modo concreto e continuativo. La struttura sarà progettata per offrire ai professionisti sanitari un’esperienza formativa immersiva in un ambiente clinico realistico, permettendo di sperimentare direttamente le più recenti soluzioni FUJIFILM per l’endoscopia diagnostica e interventistica e favorendo un apprendimento pratico orientato alla qualità clinica e alla sicurezza delle procedure.

“Questo nuovo Centro Europeo di Training rappresenta un investimento strategico non solo per Fujifilm, ma per l’intera comunità endoscopica europea – dichiara Davide Campari, Managing Director di FUJIFILM Healthcare Italia. La formazione pratica, il confronto multidisciplinare e la condivisione delle competenze sono elementi fondamentali per migliorare la qualità delle cure e accelerare l’adozione di tecnologie innovative nella pratica clinica quotidiana. Milano diventerà un punto di incontro internazionale dedicato all’innovazione, alla crescita professionale e alla collaborazione scientifica”.

Kai Fukuzawa, Presidente del Consiglio di Amministrazione di FUJIFILM Healthcare Italia e Presidente e Managing Director di FUJIFILM Italia, aggiunge: “Sono orgoglioso che Fujifilm Healthcare Italia, insieme ai nostri partner clinici italiani, contribuisca a creare valore tangibile per la comunità endoscopica europea e per i professionisti sanitari in Italia. Questa iniziativa riflette la nostra visione di lungo periodo: posizionare l’Italia come un hub strategico di innovazione ed eccellenza all’interno del network globale healthcare di Fujifilm. Rappresenta inoltre il nostro forte impegno nel promuovere la collaborazione internazionale, in particolare tra Italia, Europa e Giappone, per contribuire all’avanzamento della scienza medica. La nostra ambizione è creare un centro in grado di integrare in modo fluido tecnologia, formazione e ricerca clinica, accelerando lo sviluppo di un’assistenza sanitaria sempre più avanzata, accessibile e sostenibile. Crediamo fermamente che investire in educazione e formazione sia fondamentale per innalzare la qualità futura delle cure e migliorare i risultati per i pazienti.”