Una Heidelberg Versafire Gold & Silver per Offset Alternative

L’azienda bresciana potenzia la sua offerta digitale con le possibilità dei toner speciali oro e argento.

Offset Alternative, consolidata realtà del panorama tipografico bresciano, grazie al suo equilibrato mix di competenze ha sempre costituito un riferimento nell’ambito della progettazione grafica e della stampa tipografica, litografica e digitale. Il continuo aggiornamento tecnico e l’ammodernamento del parco macchine ha consentito all’azienda di proporsi come un partner affidabile e flessibile per la stampa su molteplici supporti.

L’ultima arrivata è una sistema digitale Versafire EV Gold & Silver, gestito dal flusso di lavoro Prinect di Heidelberg per una grande automazione e facilità d’uso. Il Prinect Digital Frontend semplifica le operazioni di prestampa con processi rapidi e intuitivi, riducendo tempi e costi di ciascun lavoro.

“Abbiamo sempre ricercato soluzioni che ci permettessero di elevare la relazione commerciale, puntando su consulenza, credibilità, formazione e intraprendenza creativa. L’installazione della nuova digitale Heidelberg, ci permetterà di fare uno step ulteriore, con il quale rispondere a sfide sempre più complesse”, racconta Sergio Galperti, titolare dell’azienda.

“Con i nuovi toner oro e argento la Versafire EV diventa ancora più flessibile e amplia considerevolmente le cromie realizzabili, aprendosi a una vasta gamma di effetti metallizzati su differenti supporti”, sottolinea Luca Ceriani di Heidelberg.

Offset Alternative ha sviluppato nel corso della sua storia un apprezzabile know-how nell’ambito della stampa digitale, costruendo insieme ai propri clienti, soluzioni di taglio innovativo e graficamente originale. Oggi, questo know how brilla dei nuovi toner speciali delle digitali di Heidelberg.