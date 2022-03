Sono aperte le registrazioni alla cerimonia di premiazione degli FTA Europe Diamond Awards prevista il 5 maggio 2022 a Milano, in occasione delle fiere Ipack-Ima e Print4All.

La Giuria europea, che si riunirà prossimamente, selezionerà le aziende in nomination tra tutti i vincitori dei premi nazionali alla flessografia, quindi per l’Italia il BestInFlexo, candidati d’ufficio al premio europeo.

Dopo il successo degli Awards virtuali dello scorso anno, i protagonisti dell’industria flessografica europea torneranno ad incontrarsi di persona nella sede dell’UNAHOTELS Expo Fiera Milano per premiare e festeggiare i migliori lavori d’Europa. Il programma della serata sarà disponibile a breve.

Per partecipare è necessario compilare il presente form per acquistare il ticket singolo (Euro 150 + iva) o un tavolo da 10 (Euro 1350 + iva) per invitare clienti e ospiti.