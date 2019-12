Heidelberg Italia ha inaugurato il Digital Experience Center per stampa e nobilitazione digitale

Lo scorso 7, 8 e 9 novembre, nella sede di Heidelberg Italia a Bollate (Mi), è stato inaugurato il nuovo Digital Experience Center, uno spazio espositivo dedicato anche alle prove sul campo delle nuove generazioni di macchine da stampa digitali targate Heidelberg.

Heidelberg aveva già un’area della propria sede adibita all’esposizione delle tecnologie di stampa digitali, inaugurato nel 2017, ma vista l’evoluzione del mercato e le nuove esigenze, un nuovo spazio capace di ospitare l’intera gamma si è reso assolutamente necessario.

Il Digital Experience Center ospita infatti tutte le macchine da stampa digitale Versafire e i sistemi di nobilitazione digitale Scodix, commercializzate da Heidelberg sul territorio italiano. Un’area è inoltre dedicata ai materiali stampabili, con esempi su una vasta gamma di supporti: dalla carta comune ai supporti sintetici, dalla carta copiativa alla metallizzata.

Heidelberg Versafire EV, disponibile in configurazioni da 85 o 95 ppm, è stata costruita pensando alle necessità che ogni giorno affrontano gli stampatori commerciali. Con la sua elevata produttività, la sua costante qualità di stampa e la sua alta flessibilità, offre un eccellente rapporto qualità prezzo, minimizzando gli avviamenti ed eliminando gli sprechi di carta. Inoltre, con il 5° colore offre incredibili possibilità di personalizzazione: Bianco, Vernice, Giallo Neon, Rosa Fluo, Rosso invisibile.

Heidelberg Versafire EP, da 115 o 135 ppm, definisce nuovi standard di produttività, qualità e disponibilità. La sua flessibilità la rende la soluzione ottimale per lunghe e brevi tirature. Il registro automatico in linea e un fronte/retro automatico fino a 1030mm garantiscono risultati straordinari. Inoltre, la possibilità di stampare sino a 470 gr offre allo stampatore una chiave per il mondo del packaging.

Heidelberg Versafire EM, dotata di una produttività di circa 5.000 fogli A3/ora, di un innovativo finisher e di un metticopertina ad alta produttività, assicura a chi cerca una macchina da stampa bianco/nero uno strumento perfetto.

Cuore dell’intera gamma Versafire è il software Heidelberg Prinect DFE che con una interfaccia utente intuitiva e i suoi processi altamente automatizzati, associati alle alte prestazioni del RIP Heidelberg, lo rendono perfetto per anche per i più esigenti stampatori.