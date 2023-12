Ulmex: ancora più compact, ancora più smart

Il suo nome è Evolux Compact C1700 ed è l’ultimo nato della gamma Evolux, l’innovativo concept per la pulizia e il controllo analitico degli anilox sviluppato e ingegnerizzato da Ulmex per diventare parte integrante dei processi produttivi aziendali. Presentato in anteprima assoluta a Labelexpo Europe 2023, il nuovo modello Compact C1700 è progettato specificatamente per soddisfare le esigenze del mercato dell’imballaggio flessibile della fascia media e il settore delle etichette “narrow web” per le fasce medio-strette.

Caratterizzato da un design estremamente compatto e versatile, si distingue anche per l’innovativa struttura meccanica di rotazione degli anilox semplificata. Questa configurazione specifica offre una soluzione più agile alle aziende di medie e piccole dimensioni, senza compromessi in termini di potenza e prestazioni. La tecnologia laser a luce pulsante è, infatti, la stessa che contraddistingue tutti i sistemi Evolux. Anche il modello Compact C1700 garantisce, dunque, la pulizia efficace e duratura di ogni tipologia di sleeve e rulli anilox, anche cromati, persino sui residui più difficili, assicurando l’affidabilità del processo flexografico, dove la portata è fondamentale per il risultato di stampa.

Perfetto connubio tra potenza e maneggevolezza, Evolux Compact C1700 offre massima versatilità d’utilizzo grazie all’inedita funzionalità “Multi-Rollers” che permette di pulire contemporaneamente più sleeve o rulli fino a 1700 mm di lunghezza e 220 mm di diametro, garantendo risultati impeccabili. Un plus che consente di ottimizzare ulteriormente i processi di lavaggio, riducendo significativamente tempi e costi di gestione.

Inoltre, Evolux Compact è dotato di PC integrato con software di processo proprietari che permettono la parametrizzazione specifica di ogni tipo di anilox, al fine di ottenere una pulizia ottimale e al tempo stesso sicura, preservando la superficie di cilindri e sleeve da deterioramenti dovuti a settaggi di macchine non conformi. Tra le novità che caratterizzano le prestazioni di Evolux Compact C1700, i nuovi esclusivi programmi di lavaggio per anilox ceramici messi a punto da Ulmex in oltre sei mesi di intensa attività di ricerca e sviluppo in stretta collaborazione con il partner commerciale e tecnologico Zecher, leader mondiale nella produzione di anilox ceramici e cromati. I nuovi programmi, completamente parametrizzati per tenere conto di tutte le principali variabili che influiscono sul processo di pulizia degli anilox, consentono di rimuovere efficacemente anche le particelle più ostinate e i residui più difficili, senza danneggiare la delicata superficie e struttura ceramica. L’operatore dovrà solamente inserire il rullo in macchina, selezionare il programma di lavaggio e avviare la pulizia con un semplice clic.

Oltre alla pulizia, Evolux assicura il monitoraggio continuo e puntuale del parco anilox in ottica di manutenzione predittiva, riducendo i costi di rigenerazione grazie dotazioni opzionali al microscopio 3D integrato e all’esclusivo software proprietario DAM. Come tutti i sistemi Evolux, inoltre, anche il modello Compact C1700 ha un’anima green: non utilizza, infatti, solventi chimici, detergenti, bicarbonato o altre sostanze inquinanti. Un aspetto fondamentale per gli stampatori del settore del packaging alimentare sempre più orientati verso tecnologie sostenibili.

Già installato presso il demo center Ulmex di Padova, Evolux Compact C1700 è a disposizione dei clienti per dimostrazioni personalizzate insieme agli altri modelli della gamma, tutti dotati di certificazione 4.0 Ready: l’ammiraglia Evolux Plus, dedicata al mercato della banda medio-larga e larghissima per la stampa di stampa di imballaggi flessibile e su carta, cartone ondulato, tissue e coating e la portatile Evolux Smart, implementata sulla nostra flotta di service truck proprietari per il servizio di pulizia a domicilio 24/7.