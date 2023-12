La società Tecnoplex S.r.l. è impegnata da più di 30 anni nella realizzazione di espositori durevoli per punti vendita e materiale pubblicitario per brand e aziende, distinguendosi nel mercato per la propria eccellenza. Con una copertura in oltre 15 Paesi, ha lavorato per più di 17.500 punti vendita, realizzando oltre 8.750 progetti tailor-made. Partendo dall’installazione del primo sistema di taglio laser industriale di plexiglass in Italia, grazie all’investimento tecnologico, all’attenzione per i propri clienti e al know-how maturato, Tecnoplex è riuscita a espandersi anche in altri settori, fino a produrre espositori POP per il comparto ottico, cosmetico e farmaceutico, gioielleria, interior design, food & beverage, moda, sport, tech, oggettistica e promozionale, diventando un partner affidabile per importanti brand della moda e del lusso Made in Italy.

Tecnoplex ha introdotto la tecnologia di HP Latex R1000 nel suo sistema produttivo nel febbraio del 2023, all’interno della sede di Padova, al fine di ampliare la propria rete di clienti e collaboratori, esplorando nuovi mercati e apportando soluzioni sostenibili e ad elevato contenuto tecnologico. Da sempre l’obiettivo dell’azienda è quello di comprendere e soddisfare i bisogni dei propri clienti, offrendo loro prodotti personalizzati che sappiano coniugare creatività, velocità e libertà. Grazie a questa tecnologia Tecnoplex è stata in grado di proporsi come partner di riferimento di aziende e brand, fornendo un servizio affidabile, un’assistenza rapida e il supporto per un’economia circolare.

La stampante HP Latex R1000 è infatti progettata per consentire ai print service provider di beneficiare di nuovi livelli di performance, con la possibilità di stampare praticamente su qualsiasi substrato, garantendo tempi di consegna estremamente rapidi, mantenendo qualità e uniformità. Grazie al sistema di polimerizzazione ad alta efficienza, le stampe sono asciutte fin da subito e pronte all’uso. Inoltre, la tecnologia HP offre benefici ambientali e sanitari sia per i clienti sia per i fornitori, quali soprattutto la possibilità di utilizzare inchiostri HP Latex inodori e ideali per gli interni, ma anche non combustibili o infiammabili, e senza inquinanti atmosferici pericolosi, così come quella di basare la propria produzione sul concetto di efficienza energetica.

“Avvalendoci della tecnologia HP, abbiamo raggiunto un livello di produttività tale da riuscire a proporre ai nostri clienti una maggiore frequenza nell’ambito della produzione di decorazioni, finiture, pattern a supporto dei progetti. Il raggiungimento di un livello superiore di efficienza, in termini di costo e tempo, unito alla possibilità di incrementare la creatività, sempre in un’ottica sostenibile ha determinato una maggiore soddisfazione anche dei nostri clienti e partner” ha dichiarato Ermes Pretato, titolare di Tecnoplex.

L’attenzione alla sostenibilità – aspetto fondamentale per Tecnoplex – viene confermata dall’aver scelto HP come partner: la tecnologia di stampa di HP Latex R1000 non solo permette di mantenere i propri principi e trasmetterli ai clienti, ma anche di ottenere le certificazioni per testimoniare questo impegno. La collaborazione con HP introduce numerosi vantaggi come ad esempio i programmi HP EcoSolutions che consentono di essere sempre più efficaci e informati in materia, dalla fase di progettazione, ai processi produttivi e logistici, fino allo smaltimento dei rifiuti. Articolato su svariati temi legati alla sostenibilità (circolarità, processi, gestione dei colori, riciclo materiali) HP EcoSolutions è un programma specificamente studiato per il mondo della stampa di grande formato. L’obiettivo di questa certificazione, caratterizzata da un livello base e uno avanzato e focalizzato sulle macchine industriali, è quello di formare i clienti con conoscenze e suggerimenti per fare in modo che possano a loro volta proporre materiali e soluzioni più eco-friendly ai propri end user.

Grazie infine all’applicazione HP PrintOS – strumento fondamentale per l’azienda – Tecnoplex può accedere in modo facile e intuitivo ai corsi e manuali, così come monitorare ogni singola lavorazione grazie alla sezione “print beat”, con un valore aggiunto garantito per ogni progetto.