Fedrigoni sarà protagonista alla prossima Labelexpo Europe 2025 presso lo stand 3D79 – dove presenterà un portafoglio dinamico di soluzioni autoadesive innovative, sostenibili e ad alte prestazioni, progettate per rispondere alle esigenze di mercati consolidati e in evoluzione. L’azienda guiderà i visitatori in un percorso personalizzato tra materiali all’avanguardia, funzionalità tecniche avanzate ed estetica premium inconfondibile, con un focus particolare su carte di alta gamma per il settore wine, soluzioni per l’etichettatura e il packaging e prodotti intelligenti basati su RFID sviluppati da Tageos.

Al centro, Tintoretto Waterproof, un’innovativa soluzione autoadesiva progettata per il settore Wine & Spirits, capace di resistere all’umidità, alle variazioni termiche e all’immersione prolungata in secchielli con ghiaccio. Grazie all’assenza di barriere plastiche, questa tecnologia consente di mantenere intatte le caratteristiche estetiche e tattili della carta, assicurando etichette impeccabili, senza grinze né bolle, anche nelle condizioni più sfidanti. La nuova versione di Tintoretto rafforza ulteriormente il potenziale di questa gamma, rendendo possibile la realizzazione di packaging completamente coordinati e abbinabili alle tradizioni carte per packaging— etichetta e astuccio — con coerenza materica e massima espressione estetica. A completamento dell’offerta, saranno presenti anche soluzioni wash-off, ideali per la creazione di etichette facilmente rimovibili durante il processo di riciclo. Questi materiali sono studiati per garantire un distacco rapido e completo in impianti di lavaggio industriali, favorendo così la sostenibilità e la circolarità nel packaging nei settori wine, spirits and beverage.

Sotto i riflettori anche una nuova generazione di soluzioni autoadesive a base solvente, frutto di un importante investimento tecnologico nello stabilimento di Barberà, in Spagna. Progettate per rispondere alle esigenze più critiche in ambito pharma e healthcare, queste soluzioni garantiscono massima affidabilità, precisione e conformità normativa. Dall’eccellente adesione su piccoli diametri come siringhe e fiale, alla resistenza chimica e termica estrema, fino alla trasparenza ottica e alla piena conformità alle normative internazionali, i materiali autoadesivi a base solvente di Fedrigoni rappresentano una scelta strategica per applicazioni ad alte prestazioni.

Oltre al settore farmaceutico, il Gruppo presenterà a Labelexpo un’ampia gamma di soluzioni autoadesive ad alte prestazioni dedicate ad altri mercati chiave come automotive, home & personal care e logistica. Un’offerta completa che coniuga innovazione tecnica, affidabilità e sostenibilità, in linea con l’impegno dell’azienda a guidare il progresso responsabile e a fornire soluzioni performanti per le esigenze di oggi e di domani.

Presente anche la rinnovata edizione della collezione Wet-Glue: una gamma completa e versatile di carte resistenti all’umidità, perfette per la realizzazione di etichette “acqua e colla” in formato foglio. Pensata per il mondo Food & Beverage, queste carte coniugano il fascino della tradizione con soluzioni all’avanguardia – come la resistenza al secchiello del ghiaccio, ai grassi e agli alcali – trasformando ogni etichetta in un dettaglio distintivo, capace di valorizzare l’identità del brand con eleganza. La collezione si espande con importanti novità: Authentic, la nuova famiglia che esalta la purezza e la raffinatezza intramontabile del bianco e dell’avorio e Circular, evoluzione della famiglia Natural, la quale abbraccia i principi dell’economia circolare grazie all’utilizzo di fibre riciclate, fibre alternative e pigmenti minerali di origine naturale. Inoltre, le famiglie Performance+, Classic e Iconic si arricchiscono con nuovi prodotti, ampliando ulteriormente la gamma.Queste novità si integrano armoniosamente nell’offerta esistente, garantendo un portfolio prodotti più completo in grado di offrire soluzioni per dare vita a etichette originali, distintive e d’impatto.

Tageos – leader globale nello sviluppo e nella produzione di inlay e tag RFID ad alte prestazioni e parte del Gruppo Fedrigoni – arricchirà l’offerta di soluzioni avanzate per l’etichettatura presentata in fiera. In occasione di Labelexpo Europe 2025, l’azienda presenterà alcune delle sue più recenti innovazioni nel campo RFID e NFC, dimostrando come i clienti possano sperimentare e trarre vantaggio dalle tecnologie wireless IoT, RAIN RFID, NFC e HF in una vasta gamma di applicazioni e settori.