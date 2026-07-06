Print4All, entra nel vivo del percorso verso il 2027 e presenta al mercato il progetto della prossima edizione, in programma a Fiera Milano dal 25 al 28 maggio.

La scorsa settimana in occasione della Print4All Conference (1-2 luglio Varese) Paola Sarco, Exhibition Director di Print4All, ha presentato ai partecipanti il nuovo corso della manifestazione, mentre venerdì 3 luglio direttamente in fiera a Rho (Mi) c’è stato un convegno alla presenza della stampa italiana e di una nutrita delegazione di operatori stranieri.

Ora la manifestazione, organizzata da Fiera Milano e promossa da Argi e Acimga, associazioni italiane di riferimento del settore, entra nel vivo e si propone al mercato con la nuova cadenza.

Cuore del progetto sarà la capacità di rappresentare e mettere in relazione l’intero sistema del printing e del converting: dai sistemi di stampa ai processi di trasformazione, dai materiali alle soluzioni applicative, con soluzioni su misura per tutti gli ambiti in cui queste tecnologie trovano applicazione. In questo quadro, Print4All racconterà il settore nella sua completezza, dal package printing all’industrial printing, dal cartone ondulato al labelling, dalla stampa commerciale ed editoriale, al grande formato e alla visual communication, fino a esplorare l’innovazione di supporti, inchiostri e materiali.

Una proposta che riflette la complessa realtà del mercato e la sua capacità di rispondere a esigenze trasversali, dalla produzione industriale alla comunicazione dei brand.

Print4All 2027 si fonda infatti su una visione precisa: stampa e tecnologie per la lavorazione dei materiali non sono solo strumenti produttivi, ma componenti strategiche per costruire identità, valorizzare i prodotti e rendere più efficace la comunicazione dei brand. La manifestazione sarà il luogo in cui questi processi si incontrano, mostrando come l’integrazione contribuisca a dare forma a soluzioni sempre più evolute e in grado di rispondere in modo sempre più mirato alle esigenze di ogni ambito applicativo.

Un’identità che riflette l’evoluzione stessa del comparto, segnato da una crescente integrazione tra printing e converting – le cui tecnologie tendono sempre più a confluire in un unico processo – e da una forte spinta verso sostenibilità, personalizzazione e digitalizzazione.

NUOVI MATERIALI E CORRUGATED: LE AREE SPECIALI DI PRINT4ALL 2027

Per interpretare le traiettorie più dinamiche del settore, Print4All 2027 punterà su due iniziative speciali, che permetteranno di scoprire le potenzialità e la capacità innovativa dei segmenti più dinamici del mercato:

Print Matter(s): realizzata in collaborazione con Sapienza Università di Roma – attraverso il Sapienza Innovation & Entrepreneurship Hub – l’iniziativa si configura come una vera e propria piattaforma di ricerca che mette in relazione materiali, tecnologie, processi produttivi, applicazioni e scenari futuri, offrendo una chiave di lettura trasversale dell’innovazion L’obiettivo è trasformare la ricerca in uno strumento utile per le imprese, mettendo in relazione innovazione, produzione e mercato. Il progetto parte dall’analisi e dalla selezione di materiali – sostenibili, emergenti o già utilizzati – per leggerne non solo le caratteristiche tecniche, ma soprattutto le possibili applicazioni e il valore che possono generare in termini di prodotto e comunicazione. Il lavoro si svilupperà su quattro cluster tematici raccontati attraverso altrettanti verbi: rigenerare, rappresenta la ricerca di nuovi materiali e modelli produttivi orientati alla sostenibilità e alla biofabbricazione; percepire, esplora il ruolo delle superfici e della materia nella costruzione dell’esperienza sensoriale e del valore percepito; digitalizzare, analizza l’evoluzione dei processi produttivi, della personalizzazione e dell’integrazione tra fisico e digitale; attivare: indaga la trasformazione della stampa in una tecnologia capace di conferire nuove funzioni, nuovi comportamenti e nuove possibilità ai materiali. I risultati non resteranno teorici: si tradurranno in prototipi, campioni e mock-up che in fiera daranno forma a un’area esperienziale. Non una semplice raccolta di materiali, ma un vero e proprio percorso pensato per mostrare in modo concreto cosa è già possibile fare oggi e quali scenari si stanno aprendo per la filiera.

Corrugated Experience: torna la seconda edizione dell’iniziativa dedicata al cartone ondulato, inteso non solo come materiale tecnico, ma come risorsa industriale capace di accompagnare il prodotto lungo tutto il suo ciclo di vita – dal packaging alla logistica fino al riciclo. Un ambito in cui la stampa assume un ruolo determinante nel trasformare il corrugated in uno strumento di comunicazione e identità. L’area metterà al centro un comparto che rappresenta un’eccellenza del Made in Italy, attraverso un racconto strutturato capace di evidenziarne il ruolo strategico lungo tutta la filiera. Il progetto unirà proposta espositiva – tecnologie, soluzioni e materiali – a una programmazione di contenuti pensata per leggere le principali evoluzioni in atto nel settore. I temi – dalla sostenibilità al riciclo, dall’evoluzione della logistica e dell’e‑commerce all’efficienza industriale e all’automazione, fino al ruolo del packaging nella comunicazione e alle nuove competenze richieste – saranno affrontati attraverso due format complementari. Con Ask the Expert, momenti guidati di approfondimento, le aziende e gli operatori potranno confrontarsi direttamente con esperti su temi specifici e applicativi; con i Meet & Greet, occasioni più informali di scambio, sarà invece possibile proseguire il dialogo, condividere esperienze e favorire relazioni tra operatori della filiera. Un’impostazione che rafforza il ruolo dell’area come spazio di aggiornamento e confronto, in cui contenuti e relazioni si integrano per offrire una lettura concreta delle opportunità di sviluppo del cartone ondulato.

Accanto a questi focus, il labelling si confermerà un importante ambito di sviluppo del progetto, in cui etichettatura, finitura e personalizzazione continuano a evolvere in stretta connessione con converting e package printing, contribuendo a generare nuove opportunità applicative per il packaging e la comunicazione di prodotto.

FORMAZIONE E LAVORO: PRINT4FUTURE VA INCONTRO AI GIOVANI

Accanto ai contenuti tecnologici e di mercato, Print4All 2027 rafforza il proprio impegno sul fronte della formazione e dell’occupazione con Print4Future, il progetto pensato per avvicinare i giovani alla filiera del printing e del converting e raccontarne in modo concreto le opportunità professionali.

L’iniziativa nasce in risposta a un’esigenza sempre più evidente per le imprese del settore: la difficoltà di reperire competenze tecniche e operative che abbiano le skill per gestire macchine sempre più digitali. In tutti i settori tecnici e manifatturieri il 67,8% dichiara di riscontrare criticità nella ricerca di profili adeguati (fonte Indagine Confindustria sul lavoro 2025), un gap importante che rende sempre più necessario costruire un collegamento diretto tra sistema formativo e mondo produttivo. In questo contesto, il settore della stampa e del converting si conferma un ambito in evoluzione, che richiede competenze diversificate – dalla gestione dei materiali ai processi produttivi, fino alle soluzioni digitali più avanzate – e che, a livello europeo, continua a rappresentare un’importante base occupazionale con più di 500.000 addetti (fonte Intergraf).

Print4Future nasce con l’obiettivo di trovare nuove leve per il mercato e di colmare la distanza tra domanda e offerta, portando in fiera un progetto strutturato di orientamento. Venerdì 28 maggio centinaia di studenti degli ultimi anni delle scuole superiori saranno presenti in fiera e coinvolti in un percorso dedicato per conoscere da vicino il settore, le sue trasformazioni e le figure professionali richieste. Le aziende espositrici saranno protagoniste attraverso momenti di confronto diretto, incontri e testimonianze, con il coinvolgimento di imprenditori, manager e responsabili HR chiamati a raccontare competenze richieste, percorsi di ingresso e opportunità di crescita.

Un’iniziativa che si tradurrà in un’attività concreta di scouting e recruiting: da un lato permetterà alle imprese di intercettare nuovi talenti, dall’altro offrirà ai giovani l’opportunità di entrare in contatto con un comparto spesso poco conosciuto, ma ricco di prospettive.

GLI AMBASSADOR: COMPETENZE DI MERCATO AL SERVIZIO DEL PROGETTO

Anche per il 2027, l’offerta di Print4All si sviluppa a partire dall’ascolto della filiera. Il percorso di costruzione della manifestazione sta coinvolgendo aziende e operatori con l’obiettivo di sviluppare contenuti e proposte realmente coerenti con le evoluzioni in atto.

In questo contesto si inseriscono gli Ambassador, figure con esperienza diretta in ambiti chiave come labelling, corrugated, personalizzazione e packaging, che saranno selezionati per rappresentare in modo puntuale i diversi segmenti del settore.

Il loro contributo sarà concreto e operativo: parteciperanno alla definizione dei contenuti, all’individuazione dei temi più rilevanti e alla lettura dei trend, portando il punto di vista di chi è quotidianamente impegnato sul mercato. Allo stesso tempo, rappresenteranno un valore anche per il visitatore, contribuendo a orientare la proposta fieristica verso ciò che oggi è più utile per le imprese: soluzioni applicative, innovazioni realmente implementabili e opportunità di sviluppo. Un modo per leggere la fiera non solo come esposizione, ma come piattaforma di aggiornamento e di networking, attraverso lo sguardo e l’esperienza di chi conosce da vicino le dinamiche del settore.

LA ROADMAP VERSO PRINT4ALL CONTINUA

Il 3 luglio, presso il Centro Servizi di Rho Fiera Milano, si è svolto un importante appuntamento del percorso di avvicinamento a Print4All 2027. L’evento ha riunito 72 delegati internazionali provenienti da 21 Paesi per presentare la visione e gli obiettivi della prossima edizione della manifestazione, avviando un confronto concreto sul futuro del comparto.

L’incontro è stato arricchito da un interessante dibattito tra i delegati, che hanno condiviso punti di vista, esigenze e opportunità dei rispettivi mercati, offrendo una panoramica sulle principali tendenze che stanno interessando l’industria della stampa e del converting a livello globale. Il dialogo ha evidenziato il valore della collaborazione e condivisione internazionale, anche su temi con l’intelligenza artificiale e il ruolo strategico della manifestazione come piattaforma di incontro, innovazione e sviluppo del business.

Un momento che ha confermato come Print4All abbia ormai consolidato una forte dimensione internazionale, affermandosi come punto di riferimento per l’intera filiera: dalla stampa al converting, dal corrugated ai materiali, dal labelling al packaging, coinvolgendo tutte le principali verticali del settore in un ecosistema sempre più integrato e orientato all’innovazione.