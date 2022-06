SIT Group S.p.A. ha ufficializzato l’acquisizione della società Gaiapack S.p.A., avvenuta lo scorso 28 aprile 2022.

Gaiapack, anch’essa con sede a San Marino, opera dal 2009 nel settore dell’imballaggio flessibile, prevalentemente per le industrie alimentare e della detergenza, nata come azienda terzista nel mondo dell’accoppiamento e taglio di imballaggi flessibili, si è poi specializzata nella produzione di buste preformate, arrivando a inserire proprio di recente anche una macchina da stampa flessografica. Gaiapack ha un fatturato di circa 10 milioni di euro e una squadra di 30 collaboratori.

Questa acquisizione si inserisce nel percorso di crescita previsto nel piano strategico di sviluppo e consolidamento, e consente sia di ampliare la capacità produttiva di SIT, con ulteriore potenziale da realizzare in futuro, sia di arricchire l’offerta di valore del gruppo per soddisfare con sempre maggiore specializzazione e affidabilità le esigenze dei clienti, attraverso una più estesa gamma di prodotti e servizi di alta qualità. Con le tecnologie ora disponibili, SIT Group ha infatti una solida struttura in grado di realizzare ogni tipo di produzione di piccole, medie e lunghe tirature con le stesse tempestività ed efficienza, nonché di fornire mock-up, campionature, un’ampia varietà di buste e servizi personalizzati.