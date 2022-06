Superati i 20mila visitatori per la prima edizione di Greenplast

Bilancio ampiamente positivo per la prima edizione di Greenplast, la mostra-convegno dedicata a materiali, tecnologie e processi di trasformazione della plastica e della gomma, con focus su sostenibilità, recupero, riciclo ed efficientamento energetico, organizzata a Fiera Milano Rho dal 3 al 6 maggio 2022.

È stato un esordio vincente quello di Greenplast, la fiera organizzata da Promaplast srl che si è svolta a Fiera Milano Rho-Pero dal 3 al 6 maggio 2022. La manifestazione ha ospitato, su 6.000 mq netti espositivi, 170 espositori che hanno proposto le soluzioni più avanzate a livello di materiali, processi produttivi, macchinari e servizi per un’industria della plastica e della gomma più sostenibile e votata all’economia circolare. A partecipare alla prima edizione della manifestazione sono stati oltre 20mila visitatori provenienti da 55 Paesi. Numeri di gran lunga superiori alle attese, che hanno contato anche sulla presenza di un elevato livello qualitativo dei buyer con un evidente interesse a confrontarsi sulle innovazioni offerte.

Grande soddisfazione, quindi, espressa dagli espositori, rimasti positivamente impressionati dalla sensibilità e consapevolezza degli operatori nei confronti delle tematiche focus offerte dalla fiera, che rappresentano il presente e il futuro della filiera plastica-gomma.

La mostra ha inoltre arricchito la sua offerta ospitando alcuni eventi della terza edizione di Packaging Speaks Green, il forum internazionale dedicato allo sviluppo della cultura della sostenibilità e dell’economia circolare nel settore dell’imballaggio e della plastica. Oltre 400 gli operatori che hanno preso parte alle varie sessioni dell’evento: pharma, beauty & chemicals, plastics and recycling, save food, food & beverage. L’evento era sponsorizzato da Amaplast e da Ucima, le associazioni che rappresentano i costruttori italiani di macchine per plastica e gomma e per confezionamento e imballaggio, rispettivamente.

Greenplast si è svolto in contemporanea con le altre tre fiere leader della meccanica strumentale che formano il network The Innovation Alliance: Ipack-Ima, Print4All e Intralogistica Italia. Insieme, le 4 manifestazioni hanno potuto contare sulla presenza complessiva di oltre 90.000 operatori professionali, che hanno potuto apprezzare un’esaustiva panoramica tecnologica di filiera. Il successo ha convinto gli organizzatori delle quattro fiere a programmarne la prossima edizione dal 27 al 30 maggio 2025.

Nel frattempo, è già avviata la macchina organizzativa di Plast, la storica manifestazione internazionale per il settore plastica e gomma organizzata da Promaplast srl: dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia, la diciannovesima edizione si svolgerà a Milano dal 5 all’8 settembre 2023.

Sono già 30mila i metri quadri confermati dagli espositori che sin da ora intendono assicurare la propria partecipazione a Plast 2023; le iscrizioni per i nuovi richiedenti si apriranno a luglio 2022.