SCREEN Europe presenterà a interpack (Hall 8B, stand H29) la nuova generazione di soluzioni per la stampa digitale inkjet di imballaggi flessibili. La sostenibilità è al centro della tecnologia di stampa digitale inkjet di SCREEN Europe, consentendo ai trasformatori di produrre imballaggi flessibili con meno scarti, minori emissioni di CO2 e un minore consumo energetico.

La presenza in fiera si focalizzerà sulla partnership con aziende leader dell’imballaggio flessibile, con un focus specifico sulle Pouch, un settore in grande crescita che Screen approccia con la Truepress PAC830F una macchina da stampa digitale inkjet a base acqua single-pass progettata per la produzione economica di imballaggi flessibili tradizionali. Può gestire un numero di lavori al giorno molto più elevato rispetto ai tradizionali processi analogici. La produzione senza problemi delle Pouch, dimostra le ottime performance degli inchiostri per stampa digitale durante i processi standard di trasformazione post-stampa, come la laminazione, il taglio e la realizzazione di buste.

SCREEN sta inoltre portando avanti la messa a punto della Truepress PAC 520P, una macchina da stampa digitale inkjet a base acqua ad alta velocità per imballaggi a base carta, con un impatto ambientale molto inferiore rispetto ai processi di stampa convenzionali. Questa macchina sarà da supporto per tutte quelle applicazioni ove sarà possibile sostituire la plastica con soluzioni base carta.

Verrà inoltre presentata la Truepress L350 UV SAI leader di mercato per la produzione di etichette e imballaggi utilizzando inchiostri UV a bassa migrazione. Questa macchina da stampa digitale per etichette con inchiostro UV garantisce risultati uniformi e di alta qualità che soddisfano le applicazioni di etichette e imballaggi più impegnative. Utilizzando inchiostri UV a bassa migrazione, la macchina da stampa garantisce che gli imballaggi per alimenti e bevande siano sicuri per il consumo, rendendola ideale per la produzione di imballaggi flessibili supporta l’ottimizzazione della catena di fornitura attraverso l’automazione del flusso di lavoro