Screen Graphic Solutions Co., Ltd. ha annunciato un modello prototipo del suo nuovo sistema di stampa inkjet ad alta velocità Truepress PAC520P. Screen sta sviluppando questa macchina da stampa digitale appositamente per la stampa su supporti a base carta, utilizzando inchiostri a base acqua e conformi agli alimenti per applicazioni di imballaggio flessibile sostenibile.

L’industria degli imballaggi flessibili è sottoposta a crescenti pressioni da parte dei gruppi di consumatori per ridurre il proprio impatto ambientale creando strutture di imballaggio più sostenibili. Una tendenza in rapida crescita è la riduzione del materiale plastico utilizzato negli imballaggi. Molti studi di ricerca di mercato hanno dimostrato che i consumatori percepiscono gli imballaggi a base carta come un formato più ecologico e facile da riciclare per i prodotti che acquistano. I proprietari di marchi richiedono tempi di consegna più brevi con un grado più elevato di diversificazione dei prodotti (più SKU). I trasformatori di imballaggi non sono in grado di adattare le loro apparecchiature di stampa analogiche (flessografia, rotocalco o offset) per gestire l’aumento della variabilità nei progetti di imballaggio e nella frequenza degli ordini.

Screen sta promuovendo anche la sua Truepress PAC 520P, una macchina da stampa digitale inkjet con inchiostri a base acqua ad alta velocità per imballaggi in carta con un impatto ambientale molto inferiore rispetto ai processi di stampa convenzionali. Ciò è dovuto a una drastica riduzione degli sprechi di energia e di scarti materiali. Truepress PAC 520P utilizza inchiostri pigmentati a base acqua proprietari di nuova concezione conformi alle normative sulla sicurezza alimentare appropriate. Il sistema dovrebbe fornire sia un’eccezionale qualità di stampa che sicurezza, pur mantenendo una produttività eccezionale.

Screen continuerà a promuovere la macchina da stampa digitale inkjet con inchiostri a base acqua industriale Truepress PAC 830F per film plastici per imballaggi flessibili (PET, BOPP). Questa macchina da stampa è nelle sue fasi finali di sviluppo con le prime unità che dovrebbero arrivare sul mercato il prossimo anno. Si prevede che questa innovativa macchina da stampa digitale verrà lanciata tra molte emozioni e aspettative nel mercato degli imballaggi flessibili, date le sue capacità di produzione industriale per lavori a basse tirature e alta qualità di stampa.