In un tempo in cui tutto comunica e tutto è performance, la vera sfida per i marchi non è soltanto emergere, ma essere rilevanti. Non come artificio, ma come espressione autentica di un’identità viva, capace di creare senso, relazione e cultura: il pack design diventa un asset strategico capace di trasformare identità e processi in un ecosistema coerente, intelligente e capace di generare valore nel tempo. Da questa visione nasce l’approccio di Arteficegroup, uno dei principali gruppi creativi indipendenti e multidisciplinari in Italia.

di Luca Cavallini, socio e managing partner di Arteficegroup

Arteficegroup è attivo dal 1996 nello studio, sviluppo e gestione strategica della marca. Con sedi a Milano, Torino e Olbia e una squadra multidisciplinare di oltre cento professionisti, il gruppo rappresenta oggi un partner industriale per i più importanti brand nei settori FMCG, food & beverage, retail e consumer goods, in Italia e nei mercati internazionali.

Arteficegroup si fonda su un posizionamento unico nel panorama europeo: un modello proprietario end-to-end, in cui consulenza strategica, creatività e produzione tecnica convivono all’interno di un unico ecosistema integrato. Ogni progetto è gestito attraverso la direzione strategica che supervisiona il coordinamento tra le diverse funzioni, garantisce coerenza globale, controllo qualitativo e accelerazione del go-to-market. Il modello di lavoro integra le attività di branding, comunicazione, digital experience, retail e packaging design, assicurando una visione sistemica lungo l’intera catena del valore. Competenze trasversali e profonde conoscenze settoriali che lavorano insieme per offrire soluzioni integrate e concrete.

Brand intelligence e packaging excellence

Arteficegroup porta il brand al centro della visione, come asset strategico di identità e organismo narrativo vivo. L’identità non è mai un punto di arrivo, ma un processo evolutivo che si esprime attraverso un linguaggio proprietario unico, esperienze memorabili e packaging distintivi. Ed è proprio nel pack design che questa visione trova una delle sue massime espressioni strategiche. Per i brand owner e per i professionisti del packaging che operano su scala globale, la differenza tra un fornitore e un partner industriale risiede nella capacità di assumersi la responsabilità dell’intero processo. Arteficegroup, attraverso MAD-E Packaging Solutions, offre un modello integrato completo, proprietario e certificato che unisce visione strategica e competenza tecnica, creatività e controllo, design e performance.

L’approccio tecnico di MAD-E Packaging Solutions si basa su ottimizzazione del processo di packaging e personalizzazione

MAD-E Packaging Solutions è la divisione specializzata che rappresenta un unicum nel panorama italiano: l’unica realtà in Italia a integrare packaging design e artwork management in un processo interno end-to-end completo, certificato e totalmente controllato, che offre una consulenza completa sull’intero processo grafico per rispondere rapidamente a tutte le procedure di approvazione.

In molti mercati, la gestione dei materiali grafici è frammentata tra agenzie creative, studi tecnici e stampatori. Questo modello dispersivo genera inefficienze, allunga i tempi, aumenta i rischi di errore e indebolisce il controllo sul rispetto delle normative. MAD-E Packaging Solutions ha trasformato questa criticità in un vantaggio competitivo, industrializzando l’intera graphic chain in un processo digitale strutturato, progettato sulle specifiche del singolo cliente, e misurabile, che abbraccia il ciclo di vita completo del pack: creazione dei layout, gestione delle declinazioni e adattamenti delle SKU multi-lingua, controllo delle normative per alimenti e FMCG, supervisione tecnica di loghi, font, template e codici. Ogni fase è presidiata internamente dai project coordinator e quality manager: tutto viene controllato per ridurre drasticamente errori, revisioni e costi nascosti di rilavorazione, proteggendo il brand dal rischio reputazionale e legale.

Il controllo qualità si estende fino agli aspetti più tecnici e sensibili della produzione: le prove colore sono certificate secondo gli standard internazionali Fogra39 e i diversi profili di stampa personalizzati, l’assistenza agli avviamenti stampa in Italia e in Europa e una divisione interna dedicata alla gestione del colore consentono di garantire tolleranze ristrette, stabilità cromatica multi-Paese e coerenza visiva globale. Questo si traduce in meno scarti, più efficienza, meno contestazioni, meno costi, maggiore affidabilità industriale.

La divisione pre-stampa interna gestisce i file per i diversi processi di stampa, litho, flexo e roto, con master file profilati e flussi di lavoro digitalizzati: questo controllo diretto elimina intermediari, riduce i margini di errore e consolida la qualità finale del pack, assicurando una protezione concreta degli asset di marca fino alla resa finale.

Velocità e prestazioni sotto controllo

Nello scenario competitivo attuale in cui il time-to-market è una leva competitiva decisiva, la velocità e la misurazione delle prestazioni diventano una conseguenza naturale di processi ben progettati. Per garantire efficienza nei tempi e nei costi, ed efficacia degli strumenti offerti ai clienti, MAD-E Packaging Solutions definisce indicatori di prestazione e remunerazione condivisi con il cliente, e organizza revisioni periodiche per garantire miglioramento continuo, efficienza operativa e riduzione strutturale delle criticità. A supporto di questo modello industriale unico nasce EVA Manager, la piattaforma digitale proprietaria sviluppata per ottimizzare e gestire l’Artwork Management. EVA Manager è un’infrastruttura professionale integrata che collega dati, asset, flussi di lavoro approvativi e documentazione normativa in un unico ambiente cloud sicuro e tracciabile. EVA Manager centralizza informazioni prodotto, elementi di packaging, artwork, template, flussi di approvazione interna e storico versioni, garantendo trasparenza e controllo in tempo reale, per tutte le divisioni coinvolte, inclusi teams internazionali e partner esterni. La piattaforma può anche integrarsi con sistemi gestionali esistenti (ad esempio SAP).

I benefici sono tangibili e misurabili: riduzione significativa del time-to-market, cicli di approvazione più rapidi e strutturati, riduzione dei numeri di rework, maggiore controllo dell’aderenza alle norme e una produttività incrementale per risorsa. La digitalizzazione del workflow, personalizzato sulle esigenze di ogni singolo cliente, consente di eliminare ridondanze e dispersioni informative, restituendo ai brand owner controllo, velocità, trasparenza e sicurezza operativa.

Dal concept alla verifica strutturale: il ruolo chiave della prova colore e del mock-up

Il Remote Proofing certificato è un servizio esclusivo di MAD-E Packaging Solutions che offre l’installazione di sistemi di stampa professionali presso il cliente, in comodato d’uso gratuito, per la condivisione delle prove colore certificate in tempo reale, riducendo spedizioni fisiche e accelerando le approvazioni dei file finali. Anche in questo caso, tecnologia e metodo si fondono per trasformare un passaggio tecnico in un vantaggio competitivo e anche più sostenibile.

Nel laboratorio interno, l’Atelier Mock Up realizza le prototipazioni dei pack conformi all’originale, sia in termini di materiali industriali utilizzati (flessibili e non) sia di resa cromatica, a testimoniare l’alta specializzazione verticale.

“In un mercato in continua evoluzione, dove la complessità normativa aumenta e la pressione sui tempi si intensifica, avere un unico interlocutore capace di gestire ogni elemento all’interno di un’unica struttura integrata rappresenta un vantaggio competitivo concreto. Non solo in termini di efficienza, ma soprattutto in termini di protezione e valorizzazione del brand. Così il packaging diventa Packaging Excellence: un’identità distintiva, una relazione rilevante, una promessa di valore. E quando strategia, creatività e governance industriale convergono in un unico processo end-to-end, la differenza non è più un obiettivo: diventa sistema”, conclude Enrico Grassi, socio e managing partner di MAD-E Packaging Solutions.