Richard Roth è il nuovo General Manager dell’area EMEA per Esko

Richard Roth è stato nominato General Manager dell’area EMEA per Esko, sviluppatore globale di soluzioni software e hardware integrate per la digitalizzazione, l’automazione e la connessione delle operazioni di commercializzazione dei beni di consumo.

L’incarico fa seguito alla nomina di Eddy Fadel come Global Commercial General Manager, in cui si occuperà di vendite, servizi, marketing e gestione dei prodotti a livello globale dopo aver ricoperto brillantemente per tre anni il ruolo di General Manager EMEA.

“Sono molto felice di accogliere Richard nella grande famiglia Esko”, commenta Eddy Fadel. “Beneficeremo sicuramente della sua vasta esperienza nella divisione PID (Product Identification) di Danaher. Anche il suo lavoro con le innovative soluzioni di gestione del colore targate X-Rite Pantone e i suoi trascorsi come dirigente commerciale di imballaggi e stampa per Videojet saranno delle preziose risorse, sia per Esko che per i nostri clienti.”

“Dopo avere integrato i sistemi di ispezione AVT e consolidato le nostre relazioni con i team commerciale e di ricerca e sviluppo di X-Rite, abbiamo esteso il portafoglio Esko oltre i confini della prestampa, trasformandolo rapidamente nel pilastro del packaging per la nostra clientela”, spiega Fadel. “Grazie alle sue vaste conoscenze tecnologiche e aziendali nel settore degli imballaggi, sono certo che Richard sia il leader ideale per consentire al nostro team commerciale dell’area EMEA di offrire tutto il supporto necessario ai clienti nell’ambito della trasformazione digitale”.

Richard Roth ha lavorato alla piattaforma PID di Danaher per quasi dieci anni. Ha diretto i reparti Ricerca e sviluppo e Gestione prodotti di X-Rite dopo essere entrato come vicepresidente nel 2017. Nella nuova mansione, Roth gestirà gli aspetti commerciali, finanziari e inerenti all’assistenza per Esko in Europa, Medio Oriente e Africa, operando dalla sede aziendale di Gand in Belgio.

“È un momento davvero entusiasmante per l’azienda”, dichiara Roth. “Sono lieto di assumere l’incarico di General Manager dopo l’ottimo lavoro svolto da Eddy, che ha perfezionato la collaborazione tra i team per fornire migliori servizi ai nostri clienti. Alla luce dell’incertezza e della volatilità del mercato che ormai tutti conosciamo, la nostra azienda ha il chiaro obiettivo di offrire ai clienti le innovazioni che possono assisterli nel percorso di trasformazione digitale. Sono orgoglioso di avere assunto la guida del team e non vedo l’ora di lavorare con i miei colleghi per raggiungere un traguardo comune: aiutare i nostri clienti di tutto il mondo a vincere le numerose sfide che devono affrontare oggi e che dovranno affrontare domani”, conclude Roth.