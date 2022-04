Kodak e GDM hanno siglato un accordo per integrare la tecnologia inkjet ad alta velocità di Kodak nelle linee di produzione di articoli monouso per l’igiene di GDM, una società del Gruppo Coesia, con sede a Offanengo (CR), leader globale nelle soluzioni di trasformazione e imballaggi per il settore dei prodotti monouso per l’igiene.

Il nuovo accordo consente a GDM di integrare i sistemi Kodak Prosper S-Seriese Prosper Plus Imprinting nelle sue linee di trasformazione e packaging per prodotti monouso per l’igiene. In questo modo, GDM potrà fornire soluzioni complete che includono la stampa digitale di disegni decorativi, messaggi promozionali e istruzioni per l’uso durante il processo di produzione della sua intera gamma di prodotti.

I sistemi Kodak Prosper S-Series e Prosper Plus Imprinting utilizzano la tecnologia Kodak Stream Inkjet, perfetta per queste applicazioni. Con velocità fino a 600 m/min, soddisfano i requisiti di produttività delle attrezzature di GDM e consentono la stampa in bianco e nero e a colori di alta qualità. Il design compatto e le molteplici opzioni d’installazione agevolano l’integrazione dei sistemi Prosper Imprinting nelle linee di produzione di GDM. Per stampare sui supporti per prodotti per l’igiene, i sistemi di imprinting di Kodak usano inchiostri con nano-pigmenti e a base acqua convenienti che hanno ottenuto certificazioni negli Stati Uniti e in Europa per il contatto diretto con la pelle e la sicurezza alimentare.

La tecnologia Kodak Stream Inkjet e le tecnologie di trasformazione e imballaggi di GDM rappresentano il “connubio perfetto di know-how”. Oltre 20 anni di esperienza e il costante impegno nell’innovazione unito a efficienza e affidabilità consentono a GDM di garantire processi flessibili e controllo assoluto alle alte velocità. L’integrazione delle tecnologie delle due società assicurerà un’efficienza complessiva delle attrezzature (OEE) ottimale per le linee di trasformazione e imballaggi di GDM.

“Il nuovo accordo con Kodak è un passo avanti fondamentale nell’ampliamento delle soluzioni a valore aggiunto di GDM. La combinazione delle tecnologie a getto d’inchiostro continuo e degli inchiostri sostenibili di Kodak con la competenza nella gestione dei materiali di GDM offrirà nuove opportunità ai nostri clienti”, afferma Marco Rosani, Market Development Manager presso GDM. “L’integrazione in linea garantirà ai nostri clienti maggiore flessibilità, ottimizzazione dei costi e un approccio più sostenibile“.

“La nostra collaborazione con GDM è l’ulteriore dimostrazione di come l’esclusiva tecnologia a getto d’inchiostro continuo di Kodak sia adatta a un’ampia gamma di applicazioni industriali,” commenta Giuliano Bianchet, vicepresidente vendite EAMER presso Kodak. “L’integrazione dei nostri sistemi Prosper Imprinting nelle linee di produzione di GDM rappresenta un passaggio flessibile e conveniente per inserire la stampa digitale in un processo di produzione end-to-end efficiente”.