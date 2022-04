Il gruppo Durst installa il 500° software Durst Workflow

Fondata nel 2019, la divisione Durst Software & Solutions conta oggi più di 60 dipendenti e ha sviluppato Durst Workflow, la soluzione software più completa sul mercato aperta anche a fornitori terzi, integrandola con successo nella produzione dei propri clienti

“Siamo orgogliosi che più di 500 clienti di diversi settori si affidino alla nostra soluzione Workflow. Con l’aiuto del loro feedback, cerchiamo di migliorare i nostri prodotti ogni giorno per offrire il miglior ecosistema software per l’industria della stampa digitale”, racconta Michael Deflorian, Business Unit Manager, Durst Software & Solutions.

Durst Workflow è la soluzione high-end per la gestione completamente automatizzata delle attività di prestampa e produzione. Originariamente sviluppata per fornire la massima qualità di stampa per i sistemi di stampa Durst, è ora disponibile anche per sistemi di stampa terzi. La soluzione, completamente browser-based, ha un’interfaccia user-friendly che permette di automatizzare completamente l’intero flusso di lavoro PDF. Durst Workflow si integra perfettamente con l’ambiente software esistente del cliente, permettendo un livello di automazione superiore rispetto ai comparebili prodotti stand-alone. Grazie alle correzioni preconfigurate, la preparazione dei dati è più rapida ed efficiente; il potente motore cromatico integrato garantisce l’esatta precisione dei colori sin dall’inizio. Con Durst Workflow è possibile stampare di più utilizzando meno inchiostro, grazie ai profili di risparmio del colore predefiniti che possono essere applicati con un solo clic.

“Sviluppiamo soluzioni software che aiutano i nostri clienti a rendere i loro processi di prestampa e produzione più prevedibili e produttivi. Raggiungere 500 utenti con la nostra soluzione Durst Workflow è una chiara prova che stiamo soddisfacendo le aspettative dei nostri clienti”, spiega Serge Clauss, Product Manager, Durst Software & Solutions.