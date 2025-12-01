Il Museo Alfa Romeo di Arese ha ospitato la 34ª edizione del Premio Oro della Stampa, l’evento che celebra le migliori realtà italiane dell’industria grafica. Una manifestazione che conferma il ruolo strategico di un comparto capace di distinguersi per qualità, innovazione e visione imprenditoriale.

L’edizione 2025 ha ampliato il proprio raggio d’azione, abbracciando in modo ancora più esteso il mondo del converting. “Abbiamo registrato una crescita significativa nelle candidature provenienti da aziende attive in etichette e imballaggi, così come un maggiore coinvolgimento dei vendor del packaging”, ha spiegato Enrico Barboglio, CEO di Stratego Group e co-organizzatore dell’evento insieme a Unione GCT Milano.

Nel corso della serata, condotta dalla giornalista di Sky TG24 Irene Elisei, sono stati assegnati i riconoscimenti in quindici categorie alla presenza di oltre 400 invitati. Sul palco si sono alternate imprenditrici e imprenditori, manager e rappresentanti di aziende che incarnano i valori di eccellenza e dedizione del settore.

Le candidature sono state valutate da una Giuria composta da esperti del mondo della stampa, dei media, della formazione e della comunicazione, chiamata ad analizzare realtà di ogni dimensione sulla base di criteri che spaziano dagli investimenti tecnologici all’internazionalizzazione, dal profilo etico alla sostenibilità ambientale, economica e di governance.

L’edizione 2025 ribadisce così la missione del Premio: valorizzare le migliori esperienze del printing e del converting italiani e celebrare una filiera che continua a contribuire in modo determinante alla crescita dell’industria manifatturiera nazionale. “La crescente partecipazione dimostra quanto le imprese credano nel valore dell’innovazione e degli investimenti”, ha sottolineato Lara Botta, Presidente dell’Unione Industriali Grafici Milano.

Di seguito l’elenco dei premiati con le motivazioni della giuria:

Oro Innovation in Printing vinto da Arti Grafiche Turati: “Per avere dimostrato nel tempo una capacità di innovare processi e modelli di business introducendo sempre nuovi prodotti di stampa in linea con le esigenze del mercato. L’azienda ha progressivamente rinnovato il parco macchine affiancando offset, digitale e nobilitazione digitale, diventando una realtà completa attiva in più settori: cosmetica, farmaceutico, lusso, mobile, finanza, industria e GDO. Con il piano “Grace, think big, print green” promuove la sostenibilità tramite energia solare, carta FSC e riciclo totale degli scarti”.

Oro Process Innovator vinto da IGB – Innovative Graphic Boxes “questa azienda, specializzata nella progettazione e produzione di packaging secondario in carta e cartone principalmente per l’industria farmaceutica e cosmetica, è un esempio virtuoso di impresa moderna e responsabile. IGB ha intrapreso un importante percorso di rinnovamento tecnologico e organizzativo integrando e digitalizzando tutti i processi aziendali con un nuovo sistema ERP per la re-ingegnerizzazione dei processi interni, migliorando la tracciabilità, l’efficienza operativa e la capacità decisionale”.

Oro Cent’Anni di Stampa vinto da Sacchettificio Nazionale G. Corazza “celebra il suo primo secolo di storia confermandosi come punto di riferimento nella produzione di packaging in carta, grazie a una tradizione solida che ha saputo evolversi con visione e continuità. Il successo e la longevità dell’azienda consistono nel saper coniugare maestria artigianale e innovazione tecnologica. L’ impegno di Sacchettificio Nazionale G. Corazza verso sostenibilità, ricerca e sviluppo e cura del cliente rappresenta un modello virtuoso per il settore. Un secolo di storia che testimonia la forza di un’impresa capace di innovare restando fedele ai propri valori”.

Premio Speciale Sostenibilità – Oro ESG Performance vinto da Corapack “per l’approccio strutturato e continuativo alla sostenibilità, fondato sull’integrazione dei principi ESG nella strategia e nei processi aziendali. Promuove la transizione ecologica con imballaggi biodegradabili e compostabili, sostituendo i polimeri tradizionali con materie prime a basso impatto. Ha investito in energie rinnovabili e nel recupero termico, pubblica dal 2022 il bilancio di sostenibilità e, con la UNI/PdR 125:2022, si conferma modello di impresa inclusiva e responsabile, orientata al valore duraturo”.

Oro Industria Grafica dell’anno vinto da Fag Artigrafiche “per i continui investimenti in tecnologie avanzate con un approccio di eco-design che guida ogni fase, dalla scelta dei materiali alla logistica. Un percorso che ha portato questa azienda con radici artigiane a crescere in chiave industriale, digitale e sostenibile. Specializzata in packaging e display in cartone per beauty, food, beverage e largo consumo pratica l’economia circolare, con rigenerazione degli scarti e un LCA Tool per misurare l’impatto ambientale. Oltre il 40% del fatturato di Fag Artigrafiche proviene dai mercati esteri, pur mantenendo la produzione in Italia”.

Oro Imprenditrice dell’anno vinto da Nicole Tassotti, Amministratrice Delegata di Grafiche Tassotti “per aver saputo coniugare con straordinaria sensibilità tradizione e innovazione in un settore d’eccellenza come quello della carta e cartotecnica di lusso, trasformando una storica impresa familiare in una realtà moderna, dinamica e proiettata verso il futuro, senza mai rinunciare all’eleganza, alla qualità e all’artigianalità che ne costituiscono l’anima. Per aver guidato con coraggio, visione e competenza un importante percorso di riposizionamento aziendale, rendendo contemporaneo e vivace un mercato di nicchia come quello della carta decorativa. Per aver incarnato un modello di leadership femminile autentica, capace di equilibrare con determinazione e grazia il ruolo di madre e quello di imprenditrice, dimostrando che passione, organizzazione e visione possono convivere e generare valore. Per il suo impegno costante nel mondo associativo e nella vita del territorio, dove mette a disposizione la propria esperienza e il proprio sguardo d’impresa, contribuendo alla crescita della comunità e alla diffusione della cultura del fare impresa”.

Oro Cartotecnica vinto da Lucaprint “per la specializzazione nella progettazione e realizzazione di packaging su misura, che porta avanti dal 1953 come realtà in costante crescita anche grazie a strategie di acquisizione e internazionalizzazione. Recenti investimenti hanno potenziato il sistema informativo e sostenuto operazioni di M&A e aumento di capitale per espandere l’export, oggi al 30%. Lo spirito che anima il team aziendale è “non accontentarsi mai” perseguendo un miglioramento continuo e una cultura che valorizza le persone: attraverso la formazione (2000 ore erogate nel 2024) e il progetto Team Lab per la crescita interna”.

Oro Printer on Corrugated vinto da Ondulor “in quanto questa realtà attiva da oltre 50 anni nella produzione di imballaggi in cartone ondulato principalmente per il settore agroalimentare, dimostra dedizione nell’investimento in impianti e macchinari di nuova generazione sia sulla linea dell’ondulatore sia nel reparto dedicato alla stampa. Questa visione accompagna di pari passo un’attenzione alla crescita e al benessere delle risorse per valorizzarne il potenziale. Sostenibilità, tecnica, ricerca e cura artigianale”.

Oro Converter vinto da Sacchital “in quanto si distingue per saper interpretare la stampa come strumento di identità, di racconto e di responsabilità con uno sguardo sempre rivolto al futuro. Con 5 stabilimenti, il Gruppo progetta e produce imballaggi flessibili su misura per i settori alimentare, farmaceutico e cosmetico. Negli ultimi anni ha investito in nuove tecnologie digitali e flessografiche e in un nuovo sito produttivo, rafforzando crescita e innovazione. Promuove inoltre inclusività ed equità, ottenendo nel 2023 la Certificazione per la Parità di Genere”.

Oro Label Printer vinto da Tikedo “grazie alle sue strategie innovative nel mercato del labeling e a un processo di internazionalizzazione in forte crescita. Fornitore di etichette per i settori alimentare, beverage, cosmetico e farmaceutico, questo gruppo giovane nel panorama italiano, investe in sostenibilità con sistemi di produzione a basso impatto, flotta aziendale ibrida ed elettrica e impianti fotovoltaici. Con un’età media bassa, nel 2025 ha avviato il progetto Tikedo Master dedicato a neodiplomati e apprendisti per formare nuovi stampatori flessografici. Dal 2019 ha realizzato 17 acquisizioni, anche in Spagna, Lettonia e Lituania”.

Oro Digital Printer vinto da Athena “in quanto, in un contesto in cui le sfide logistiche e la frammentazione del mercato osteggiano l’operatività quotidiana, questa azienda ha saputo costruire negli anni una strategia strutturata che mette include responsabilità etica e sociale, innovazione tecnologica, automazione e sostenibilità ambientale. Un percorso di crescita caratterizzato da continui investimenti tecnologici e di ampliamento del sito produttivo, senza trascurare l’impegno diretto sul territorio”.

Oro Publishing Printer vinto da Rubbettino Print “per la capacità di portare avanti da oltre 50 anni, nel Sud Italia, un’attività editoriale e produttiva che realizza libri, packaging e materiali espositivi per settori ad alto valore aggiunto, dedicando investimenti costanti in tecnologie avanzate. Per questo l’azienda, pur mantenendo un forte legame con il territorio serve oggi clienti nazionali e internazionali, grazie all’organizzazione di processi di produzione integrati. Nel 2025 l’azienda conferma il legame con il territorio attraverso il Museo d’Impresa e il Parco d’Arte, incarnando il motto: “Dal piombo al pixel, il passato dialoga con il futuro”.

Oro Commercial Printer vinto da 4Graph “per aver saputo coniugare eccellenza produttiva, innovazione tecnologica e sostenibilità. L’azienda si distingue per un parco macchine di ultima generazione, offset e digitale e con diverse linee di taglio e finitura, e per processi altamente automatizzati che garantiscono qualità e efficienza. Il modello web-to-print, unito a una gestione intelligente dei flussi e all’integrazione dell’AI, è la spina dorsale dell’azienda che si pregia anche di una particolare attenzione alla centralità delle persone e alle certificazioni di filiera, inclusa quella sulla parità di genere”.

Oro Nobilitazioni e Supporti Speciali vinto da Plastigraf Trevigiana “per la capacità unica di coniugare estetica, tecnologia e sostenibilità, ridefinendo gli standard della nobilitazione e dei materiali speciali. Grazie a investimenti costanti in ricerca, a collezioni pionieristiche e a un approccio progettuale orientato alla riciclabilità, l’azienda, che ha una direzione familiare, vanta una costante crescita di fatturato e strutturale. La collaborazione attiva con la filiera, i risultati certificati e le numerose innovazioni riconosciute a livello anche internazionale confermano il suo ruolo di riferimento nel packaging di nuova generazione”.

Oro Wide & Industrial Printer vinto da DB Ingegneria dell’Immagine “vince il premio Oro Wide & Industrial Printer per il suo percorso di rinnovamento tecnologico continuo, di digitalizzazione e di automazione dei processi. Fondata oltre 50 anni fa, oggi offre tecnologie che spaziano dalla stampa UV alla sublimazione e all’inkjet ad alta definizione, garantendo qualità su ogni supporto per retail, eventi, comunicazione visiva e interior decoration. Negli ultimi anni ha rinnovato parco macchine e processi, introducendo automazione e gestione integrata delle risorse. È in corso l’internazionalizzazione, con produzione che resta saldamente in Italia”.