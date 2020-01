Open House di BOBST e partner all’insegna di un processo flessografico end-to-end

Per aiutare le aziende specializzate in stampa flessografica con macchine a tamburo centrale a soddisfare aspettative sempre più complesse, BOBST e altri fornitori leader del settore (*Daetwyler, ESKO, Flint Group, Follmann, Glunz & Jensen, Günther Prepress, Lohmann, Miraclon, Rossini, x-Rite PANTONE, Zecher) hanno deciso di intraprendere un percorso innovativo per l’Open House che si svolgerà presso il Competence Center di Bobst Bielefeld (Germania) il 13 febbraio 2020.

I visitatori potranno sperimentare i vantaggi derivanti dalla perfetta integrazione di tutti gli elementi che concorrono a realizzare un processo flessografico end-to-end più semplice, veloce, sostenibile, competitivo e orientato al futuro.

Il programma prevede brevi presentazioni e dimostrazioni di macchine e sistemi all’avanguardia che copriranno l’intero processo, dal file alla produzione dei cliché, alla stampa.