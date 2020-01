Fedrigoni: è Davide Bustreo il nuovo CFO

A partire dal 7 Gennaio 2020, Davide Bustreo è il nuovo Chief Financial Officer del Gruppo Fedrigoni, società italiana tra i maggiori player al mondo nella produzione e vendita di carte ad alto valore aggiunto per packaging e grafica, e di prodotti autoadesivi per l’etichettatura. L’attuale CFO, Vittorio Sfligiotti, affiancherà Davide Bustreo con il ruolo di CFO della Business Unit Paper&Security, mentre Vincente Gerbasi è il CFO della Business Unit Pressure Sensitive Labels.

Classe 1975, una lunga esperienza in ruoli finance di rilievo in società industriali multinazionali, in Italia e all’estero, Davide Bustreo è stato negli ultimi anni CFO di Continental Foods e Industrial Advisor del fondo di private equity CVC Capital Partners.

“Sono felice di dare il benvenuto a Davide nel nostro team. Davide sarà di grande aiuto nella gestione della crescita del nostro Gruppo, che già con la prossima integrazione di Ritrama, un player molto rilevante nel settore PSL, compirà un ulteriore importante passo nel suo ambizioso percorso di espansione globale”, dichiara Marco Nespolo, CEO di Fedrigoni.