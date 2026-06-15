L’ultima edizione di FESPA 2026 a Barcellona, ha rappresentato un passaggio strategico per Platinum Technologies, la nuova divisione europea nata a Düsseldorf come quartier generale internazionale e centro R&D di LIYU dedicato allo sviluppo delle tecnologie industriali di fascia alta.

Con una delle presenze tecnologiche più imponenti dell’intera manifestazione, Platinum Technologies ha mostrato con chiarezza la direzione evolutiva intrapresa dal brand: non più soltanto sistemi di stampa ad alte prestazioni, ma piattaforme industriali progettate per aumentare automazione, integrazione produttiva, continuità operativa e controllo dei processi.

Il settore della stampa industriale sta infatti attraversando una trasformazione sempre più evidente. Oggi la competitività non dipende esclusivamente dalla qualità di stampa o dalla velocità produttiva, ma dalla capacità di costruire ecosistemi più efficienti, ridurre i tempi improduttivi e automatizzare il workflow produttivo.

È all’interno di questo scenario che Platinum Technologies ha presentato a FESPA 2026 cinque nuove soluzioni industriali di alta gamma, sviluppate per aziende che richiedono maggiore affidabilità, produttività e integrazione dei processi.

Signature Series Hybrid: la stampa entra nell’era dell’automazione integrata

Tra le innovazioni più rilevanti emerge la nuova Signature Series Hybrid, disponibile nei formati 205 e 330 cm, configurabile fino a 10 colori e con carrello industriale fino a 40 teste di stampa.

La piattaforma integra un sistema robotizzato per il carico e scarico automatico dei materiali rigidi, riducendo l’intervento manuale e aumentando stabilità ed efficienza dell’intero ciclo produttivo.

L’approccio sviluppato da Platinum Technologies supera il tradizionale concetto di macchina stand-alone e introduce una nuova logica produttiva, più vicina ai moderni sistemi industriali automatizzati.

L’intera architettura della Signature Hybrid è stata progettata per garantire continuità produttiva, gestione evoluta dei materiali e riduzione delle interruzioni operative, aspetti sempre più centrali nelle produzioni industriali contemporanee.

Signature Flatbed: una nuova piattaforma UV LED ad altissima produttività

FESPA 2026 ha segnato anche il debutto della nuova Signature Flatbed, piattaforma UV LED industriale completamente nuova sviluppata per la stampa diretta su materiali rigidi.

Con formato 330 × 205 cm, configurazione fino a 12 colori e carrello industriale fino a 60 teste di stampa, la nuova Flatbed rappresenta uno dei sistemi più avanzati mai sviluppati dal gruppo.

L’obiettivo progettuale non è stato semplicemente aumentare la velocità, ma costruire una piattaforma capace di garantire precisione, stabilità meccanica, potenza produttiva e controllo operativo anche nei cicli di lavoro più intensivi.

La possibilità di integrare opzionalmente il modulo roll-to-roll amplia ulteriormente il ruolo della macchina all’interno degli ambienti produttivi contemporanei, permettendo di gestire materiali rigidi e flessibili su un’unica piattaforma industriale.

Signature R5300: la nuova generazione UV roll-to-roll da 5 metri

Grande attenzione anche per la nuova Signature R5300, piattaforma UV roll-to-roll da 5 metri progettata per produzioni continue ad altissimo volume.

La struttura ultra-heavy-duty, il carrello industriale fino a 60 teste e la configurazione fino a 10 colori evidenziano il posizionamento della macchina verso il segmento più avanzato della stampa industriale su supporti flessibili.

L’intero sistema è stato sviluppato per garantire massima stabilità del materiale durante le lavorazioni ad alta velocità, con particolare attenzione alle applicazioni su banner, mesh e materiali di grande formato.

Tra gli elementi più evoluti emergono le configurazioni multi-roll, i sistemi integrati per la gestione automatizzata dei banner mesh e il taglio verticale e orizzontale direttamente integrato nel workflow produttivo.

L’obiettivo è semplificare il flusso operativo, ridurre i passaggi intermedi e aumentare l’efficienza dell’intero processo produttivo.

QPack: Platinum Technologies entra nel packaging industriale

A completare la nuova visione industriale presentata a FESPA 2026 arriva anche QPack, nuova soluzione sviluppata per il settore packaging e cartotecnico industriale.

La piattaforma, progettata per la stampa diretta su cartone, integra sistemi automatici di caricamento materiale, tecnologia water-based e produttività fino a 550 mq/h.

L’ingresso nel mondo packaging rappresenta un passaggio strategico per Platinum Technologies, che amplia il proprio ecosistema tecnologico verso applicazioni industriali ad alto volume dove precisione, ripetibilità e continuità operativa assumono un ruolo sempre più centrale.

Automazione industriale e integrazione robotica

Uno degli elementi più significativi emersi durante FESPA 2026 riguarda l’evoluzione di Platinum Technologies nel campo dell’automazione industriale avanzata.

L’azienda ha presentato nuove integrazioni robotiche basate su bracci antropomorfi industriali PLATINUM DS21 Robotic Handling.

L’approccio sviluppato da Platinum Technologies non si limita a una partnership commerciale.

La divisione europea ha infatti integrato nel proprio team ingegneri specializzati nello sviluppo e nella personalizzazione software e hardware dei sistemi robotizzati, con l’obiettivo di ottimizzare i processi di stampa, movimentazione e taglio all’interno dei moderni workflow industriali.

L’integrazione tra piattaforme di stampa, sistemi di handling automatico e automazione avanzata rappresenta oggi uno dei pilastri strategici della visione Platinum Technologies: costruire ecosistemi produttivi sempre più continui, intelligenti e interconnessi.

Oltre la stampante: la nuova direzione industriale di Platinum Technologies

Il messaggio emerso da FESPA 2026 è estremamente chiaro: LIYU, attraverso Platinum Technologies, non sta semplicemente ampliando il proprio catalogo, ma sta costruendo una nuova generazione di sistemi industriali ad alta integrazione.

Le tecnologie presentate segnano un cambio di passo concreto nella strategia del brand, sempre più orientata verso automazione, continuità produttiva, integrazione dei processi e industrializzazione del workflow.

In un mercato in cui le aziende chiedono sistemi capaci di sostenere volumi crescenti, ridurre le complessità operative e aumentare l’efficienza produttiva, Platinum Technologies si posiziona come motore europeo dello sviluppo industriale di LIYU.

Una visione che supera il concetto tradizionale di stampante grande formato e interpreta la stampa industriale come parte di un processo produttivo integrato, automatizzato e scalabile.

Tutte le tecnologie sono disponibili per demo personalizzate presso il Centro R&D LIYU Italia di Milano – Peschiera Borromeo e presso il quartier generale Platinum Technologies di Düsseldorf.