MCA Digital e l’ecosostenibilità: il vantaggio competitivo dell’impresa del futuro

“Dal primo giorno abbiamo immaginato il futuro sposando una politica di sostenibilità a tutto tondo, che definisce la nostra strategia a medio e lungo termine determinando anche le nostre politiche di marketing in termini di prodotti commercializzati”, afferma Cristina Del Guasta, socio fondatore di MCA Digital. “Siamo fortemente convinti che, oggi più che mai, nel mercato ci sia posto solo per aziende con lo sguardo rivolto al futuro, capaci di innovare, di essere competitive, di rispondere al dinamismo della domanda e di avere reali obiettivi di sostenibilità”.

Dal primo giorno MCA ha operato secondo un piano industriale fortemente orientato alla sostenibilità ambientale. Tra le leve concrete di questo approccio, la scelta di puntare sulla tecnologia HP Latex, con la quale l’azienda ha messo a segno diversi primati. Dopo aver apposto il proprio sigillo sulla prima installazione di ogni nuovo modello di stampante HP Latex in Italia, MCA, unico rivenditore in grado di proporre la gamma completa delle tecnologie di stampa HP per il grande formato, oggi amplia ulteriormente la propria offerta con la nuova serie HP Latex 700W e 800W.

Ufficialmente presentate al mercato a inizio febbraio, ma già testate nei minimi dettagli dal team di tecnici di MCA Digital, queste stampanti aggiungono agli indiscussi vantaggi del Latex firmato HP il nuovo inchiostro bianco ottico lucido. “Si tratta sicuramente del bianco più bianco disponibile sul mercato”, commenta Del Guasta. “Gli stampatori, che hanno già avuto modo di visionare i sample che abbiamo realizzato nella nostra sala demo, sono rimasti abbagliati”.

L’innovativa serie HP Latex, composta da quattro modelli – HP Latex 700 e 800 e HP Latex 700W e 800W – introduce inedite prestazioni che permettono agli stampatori di rispondere efficacemente alle dinamiche del nuovo scenario economico/industriale che si prospetta oggi. “Questi sistemi sono stati ingegnerizzati mantenendo salde le caratteristiche che contraddistinguono l’unicità della tecnologia HP Latex, a cui sono state aggiunte nuove funzioni che conferiscono a queste stampanti maggiore agilità. L’obiettivo è quello di permettere alle aziende di evadere ancora più velocemente le commesse, gestire più efficacemente i flussi di lavoro, rispettando parametri di ecosostenibilità”, spiega Cristina Del Guasta. “Questi in generale rappresentano i nuovi standard per fare impresa oggi, e valgono anche nel mondo delle arti grafiche e della comunicazione visiva”.

Tra le caratteristiche tecniche principali della nuova serie HP Latex 700W e 800W le testine di stampa rinnovate che raggiungono velocità fino a 36 m2/h, livelli di produttività superiori del 50% rispetto ai precedenti modelli HP, colori saturi e vivaci, dettagli delle immagini e del testo sempre più precisi. Unitamente al lancio delle stampanti 700W e 800W, HP ha presentato le nuove cartucce HP Eco Carton, realizzate con materiale cardboard, che riducono dell’80% l’utilizzo di plastica. Tra i vantaggi più apprezzati degli inchiostri base acqua HP Latex l’asciugatura immediata e la resistenza ai graffi; inoltre, questi inchiostri garantiscono stampe inodore per applicazioni indoor, anche in ambienti sensibili come scuole e ospedali, salubrità e sicurezza dei luoghi di lavoro e riciclabilità delle stampe.

Nella sala demo di MCA Digital, alle porte di Padova, è già installato il modello top di gamma HP Latex 800W a disposizione dei clienti per test personalizzati che vengono gestiti dal team MCA con la consueta professionalità e il massimo rispetto delle normative in ambito di sicurezza e distanziamento sociale.