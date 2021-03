Nuova App Guandong: valore aggiunto al servizio degli stampatori

In un mondo sempre più digitalizzato, dove tutto è a portata di click, sono necessari strumenti di lavoro altrettanto semplici e immediati. Proprio da questo presupposto nasce la nuova App di Guandong, già scaricabile gratuitamente per smartphone e tablet. Non una semplice vetrina prodotti, ma una vera e propria porta di accesso al ricco e innovativo mondo degli “Specialisti delle specialità”. Punto di forza della App, la possibilità di accedere con grande agilità a una vastissima gallery di immagini e video che illustrano con immediatezza le innumerevoli applicazioni dei materiali Guandong.

“Un tassello che completa il flusso di comunicazione tra Guandong e tutti gli attori della filiera in ottica di collaborazione, creatività e visione futura”, spiega Daniele Faoro, Team Principal di Guandong. Il lancio della App arriva a poche settimane dalla presentazione della Collection MM21, per la prima volta in versione digitale interattiva multilingue, e si rivolge non solo ad agenti, rivenditori e stampatori ma anche ad architetti e designer, spesso alla ricerca di idee e soluzioni innovative.

Proprio da questi ultimi arrivano già i primi apprezzamenti. “Ho iniziato a utilizzare la nuova App e ne ho apprezzato da subito la praticità e l’immediatezza”, racconta l’architetto Aldo Cantone, CEO di Oniion, specializzato nello sviluppo e nella gestione di esclusivi progetti di comunicazione con un focus particolare su allestimenti per il mondo retail. “Avere a portata di mano un’intera gallery di soluzioni applicative mi permette di mostrare direttamente al mio cliente finale le effettive modalità di utilizzo di uno specifico materiale. Le stesse immagini, inoltre, possono diventare fonte di ispirazione e sperimentazione per prodotti che conosciamo a volte solo sulla carta e che in questo modo abbiamo la possibilità di vedere all’opera”.

Dalla App, inoltre, è possibile accedere ai servizi esclusivi offerti da Guandong, quali la campionatura, che agevola la valutazione tecnica da parte degli addetti ai lavori, i sample roll, campioni confezionati in bobine marchiate pronte per essere testate, e il servizio G5 Factory, che permette di ordinare materiali customizzati in termini di personalizzazione, mezzo taglio, adesivizzazione, fustellatura e assemblaggio. Servizi già apprezzati da stampatori del calibro di Colorzenith, come conferma il responsabile commerciale Alessandro Fieschi. “Da tempo utilizziamo i materiali Guandong che apprezziamo per la specificità, le prestazioni tecniche e l’elevata qualità. I servizi che Guandong ci offre sono sicuramente un valore aggiunto a cui oggi possiamo accedere ancora più rapidamente attraverso la nuova App. La possibilità di disporre di un immenso archivio di foto e video relativi alle applicazioni rappresenta inoltre una fonte inesauribile di idee”.

Attraverso la App si può accedere anche ai servizi finanziari, che comprendono soluzioni quali la Trust Card e la rateizzazione. Attenzione anche ai temi green, come le certificazioni e le schede tecniche relative alla riciclabilità dei materiali Guandong. A completare il contenuto della App, le sezioni dedicate alle promozioni in corso, alle news e agli eventi aziendali, oltre alla chat “Parla con noi”, che permette di interagire direttamente con il servizio clienti di Guandong per ricevere in tempo reale informazioni tecniche, quotazioni o per fissare appuntamenti.