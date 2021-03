Formazione ATIF: tornano le Flexo Pills

Il primo appuntamento del 2021 è dedicato allo stato dell’arte nella stampa funzionale: “Flexo, non solo a colori: stampa dell’elettronica e reologia“ e sarà tenuto, in lingua italiana, da David Deganello (Professor, Engineering at Swansea University UK).

L’appuntamento è per giovedì 18 marzo 2021, alle ore 17.00.

Per registrarsi è necessario compilare il modulo disponibile on line e il giorno precedente all’evento la Segreteria di ATIF provvederà a trasmettere il link per il collegamento solamente a chi ha compilato il modulo iscrizione online .

Il webinar è a numero chiuso, se siete a conoscenza di altre persone che vorrebbero prendere parte alla sessione formativa, vi preghiamo cortesemente di girare questa comunicazione ed assicurarsi che si iscriva correttamente.